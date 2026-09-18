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VW-Aktie fliegt aus EuroStoxx 50: Was das für Volkswagen bedeutet

Volkswagen verliert seinen Platz in einem der wichtigsten europäischen Aktienindizes. Die VW-Aktie scheidet aus dem EuroStoxx 50 aus – für Europas größten Autokonzern ist das mehr als nur ein symbolischer Rückschlag.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
18.09.2026 11:39
Lesezeit: 2 min
VW-Aktie fliegt aus EuroStoxx 50: Was das für Volkswagen bedeutet
Die VW-Aktie fliegt aus dem EuroStoxx 50. Was der Rauswurf für Anleger bedeutet und wie der Autokonzern die Rückkehr in die Börsenelite plant (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum der Wolfsburger Autokonzern seinen prestigeträchtigen Platz im EuroStoxx 50 verliert.
  • Wie sich der Index-Rauswurf auf ETFs und den Kurs der VW-Aktie auswirkt.
  • Welche Strategie Volkswagen für eine baldige Rückkehr in den europäischen Leitindex verfolgt.

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