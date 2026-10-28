Finanzen

Longevity-Aktien: Wohin die Milliarden des Booms wirklich fließen – und wo Investoren auf Sand bauen

Nach Angaben des Longevity Biotech Report von Longevity.Technology stieg das weltweite Investmentvolumen in Longevity-Biotech von 4,7 Milliarden US-Dollar 2024 auf 18,4 Milliarden US-Dollar 2025. Doch einen einheitlichen Longevity-Markt gibt es nicht und an der Börse fließt in Longevity-Aktien nur langsam Kapital. Die Deutsche Longevity Gesellschaft e.V. erklärt, wo echtes Wachstum steckt – und wo nur Marketing.
Autor
Iana Roth
28.10.2026 12:31
Aktualisiert: 01.01.2030 11:00
Lesezeit: 7 min
Longevity-Aktien: Wohin die Milliarden des Booms wirklich fließen – und wo Investoren auf Sand bauen
Milliarden fließen in die Longevity-Branche – doch nicht jede Wette geht auf. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum sich das Wagniskapital der deutschen Biotech-Branche auf nur wenige Großprojekte konzentriert.
  • Weshalb die Skalierungschancen im Longevity-Sektor vor allem bei alltagstauglichen Präventionsangeboten liegen.
  • Wie die europäische Regulatorik über den Kapitalbedarf von Langlebigkeits-Start-ups entscheidet.

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Iana Roth

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Iana Roth ist Redakteurin bei den DWN und schreibt über Steuern, Recht und HR-Themen. Zuvor war sie als Personalsachbearbeiterin tätig. Davor arbeitete sie mehrere Jahre als Autorin für einen russischen Verlag, der Fachliteratur vor allem für Buchhalter und Juristen produziert.

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