Finanzen

Longevity-Aktien: Wohin die Milliarden des Booms wirklich fließen – und wo Investoren auf Sand bauen

Nach Angaben des Longevity Biotech Report von Longevity.Technology stieg das weltweite Investmentvolumen in Longevity-Biotech von 4,7 Milliarden US-Dollar 2024 auf 18,4 Milliarden US-Dollar 2025. Doch einen einheitlichen Longevity-Markt gibt es nicht und an der Börse fließt in Longevity-Aktien nur langsam Kapital. Die Deutsche Longevity Gesellschaft e.V. erklärt, wo echtes Wachstum steckt – und wo nur Marketing.