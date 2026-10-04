Politik

„Auf dünnem Eis“: Weltenergie-Chef warnt, drei neue Schocks könnten Europas Preise in die Höhe treiben

Europa könnte vor einem schwierigen Winter stehen. Nach Einschätzung von IEA-Chef Fatih Birol laufen gleich drei Faktoren aus, die die weltweiten Energiepreise bislang gedämpft haben. Besonders verwundbar ist Europa bei Gas und Diesel. Ein möglicher US-Exportstopp für Diesel könnte die Lage zusätzlich verschärfen und die Inflation erneut antreiben.