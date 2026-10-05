Finanzen

KI-Portfolio übernimmt das Depot: Kann Claude den S&P 500 schlagen?

Ein Redakteur überlässt 1.000 Euro echtem Geld einer künstlichen Intelligenz. Claude darf Aktien kaufen und verkaufen, Risiken eingehen und das Depot zwölf Monate lang steuern. Das Ziel ist ehrgeizig: Das KI-Portfolio soll den S&P 500 schlagen. Schon die ersten Entscheidungen zeigen, wie offensiv die Maschine dabei vorgeht.
Autor
avtor
Jaan Martin Raik
05.10.2026 18:27
Lesezeit: 12 min
KI-Portfolio übernimmt das Depot: Kann Claude den S&P 500 schlagen?
Kann KI besser investieren als der Markt? Ein Redakteur lässt Claude mit 1.000 Euro handeln. (Bild: dpa) Foto: MilanMarkovic

Im Folgenden:

  • Warum Claude mit 1.000 Euro den S&P 500 schlagen soll.
  • Welche drei Aktien das KI-Portfolio zum Start auswählt.
  • Wie künstliche Intelligenz konkrete Kaufentscheidungen für echtes Geld trifft.

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Jaan Martin Raik

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Jaan Martin Raik ist Autor bei Äripäev, dem estnischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit estnischer Perspektive auf Börsen, Aktienmärkte, Immobilienfonds, Technologieunternehmen und internationale Finanztrends.

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