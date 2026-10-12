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Brady TwinLead: Wenn das Etikett plötzlich mitdenkt

Ein Etikett bleibt am Produkt, doch die Informationen dahinter können sich verändern. Mit TwinLead verbindet Brady physische Kennzeichnungen mit digitalen Produktdaten und macht aus dem QR-Code einen dauerhaften Zugang zu Dokumentation, Service und Compliance-Informationen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
12.10.2026 00:00
Lesezeit: 4 min
Brady TwinLead: Wenn das Etikett plötzlich mitdenkt
Produktdaten direkt am Produkt abrufen: Brady TwinLead verbindet QR-Codes mit digitalen Zwillingen, Dokumentationen, Serviceangeboten und Compliance-Daten. (Bild: BRADY GmbH)

Vom Aufkleber zum digitalen Zugangspunkt

Ein Etikett ist normalerweise schnell erklärt: Es klebt auf einem Produkt und trägt Informationen. Doch was passiert, wenn sich diese Informationen ändern? Genau an diesem Punkt setzt Brady mit TwinLead an. Die Software verbindet physische Kennzeichnungen mit digitalen Produktdaten und macht aus einem gewöhnlichen Etikett einen dauerhaften Zugang zu Informationen, Dokumenten und Serviceangeboten.

TwinLead ist eine digitale Produktplattform von Brady. Sie verknüpft Brady-Etiketten mit einem cloudbasierten digitalen Zwilling. Jedes entsprechend gekennzeichnete Produkt erhält eine digitale Identität, die über einen QR-Code mit dem Smartphone aufgerufen werden kann. Eine zusätzliche App ist dafür nicht nötig.

Der entscheidende Unterschied zu einer klassischen Kennzeichnung liegt hinter dem QR-Code. Gedruckte Informationen sind nach dem Aufbringen des Etiketts unveränderlich. Die digital hinterlegten Inhalte von TwinLead lassen sich dagegen auch später aktualisieren.

Das kann vor allem dann interessant werden, wenn Produkte über Jahre im Einsatz bleiben. Bedienungsanleitungen, technische Dokumentationen oder Compliance-Informationen müssen dann nicht zwangsläufig auf dem Stand des Produktionstages bleiben. Unternehmen können die hinterlegten Inhalte aktualisieren, während das ursprüngliche Etikett weiterhin auf dem Produkt verbleibt.

Über einen Scan können Nutzer beispielsweise Produktspezifikationen, Handbücher, Videos oder Supportinformationen abrufen. Auch Serviceanfragen, Ersatzteilbestellungen oder Nachbestellungen lassen sich mit dem jeweiligen Produkt verknüpfen.

Ein QR-Code begleitet das Produkt

Die Einrichtung erfolgt laut Brady über eine Plattform, für deren Nutzung keine Programmierung erforderlich ist. Unternehmen legen zunächst fest, welche digitalen Informationen mit einem Produkt verbunden werden sollen. Eigenschaften und Dokumentationen können dort zentral hinterlegt werden.

Anschließend erzeugt TwinLead eindeutige, serialisierte QR-Codes für einzelne Produkte. Diese können in bestehende Kennzeichnungsprozesse integriert oder von Brady vorgedruckt werden.

Damit bekommt nicht nur eine Produktserie, sondern auf Wunsch jedes einzelne Produkt eine eigene digitale Identität. Die damit verbundenen Informationen können anschließend zentral verwaltet und aus der Ferne aktualisiert werden.

Neue Drucktechnik ist dafür nicht zwingend erforderlich. Nach Angaben von Brady funktioniert TwinLead mit bereits eingesetzten Brady-Druckern und Etikettenmaterialien. Der QR-Code wird in das vorhandene Etikettendesign integriert.

Brady sieht Einsatzmöglichkeiten unter anderem in der Elektronik, der Fertigung, bei Elektromobilität und Batterietechnik, in der Energieversorgung sowie im Außendienst.

Produktinformationen müssen nicht mehr veralten

Gerade hier wird deutlich, was Brady mit TwinLead erreichen will. Ein gewöhnlicher QR-Code kann zwar auf eine Internetseite führen. TwinLead geht jedoch einen Schritt weiter und verbindet einzelne Produkte dauerhaft mit einer zentral verwalteten digitalen Identität.

Dadurch können Hersteller Informationen auch dann weiter pflegen, wenn ein Produkt die Fabrik längst verlassen hat. Neue Dokumente, aktualisierte Hinweise oder zusätzliche Informationen können nachträglich bereitgestellt werden.

Auch für den Nutzer verändert sich damit der Zugriff auf Produktinformationen. Statt zunächst nach einer Bedienungsanleitung zu suchen oder den Hersteller zu kontaktieren, können Informationen direkt über die Kennzeichnung am Produkt aufgerufen werden.

Brady sieht darin außerdem die Möglichkeit, Supportprozesse zu vereinfachen. Antworten auf häufige Fragen, Hinweise zur Fehlerbehebung oder weiterführende Dokumente können unmittelbar am jeweiligen Produkt zugänglich gemacht werden.

Hinzu kommt die regulatorische Seite. Brady verweist unter anderem auf Anforderungen rund um den digitalen Produktpass, die europäische Verpackungsverordnung und das Recht auf Reparatur. Für den digitalen Produktpass bietet TwinLead eine Vorlage mit Feldern etwa für Herstellerangaben, Herkunft, Compliance-Informationen und Zertifikate.

Die Produkt- und Etikettendaten werden laut Brady standardmäßig auf Infrastruktur innerhalb der Europäischen Union gehostet. Zusätzlich unterstützt die Plattform rollenbasierte Zugriffe und Audit-Protokolle.

Mit TwinLead erweitert Brady damit eine seiner klassischen Kernaufgaben um eine digitale Ebene. Das Etikett bleibt sichtbar am Produkt. Die Informationen dahinter können sich jedoch weiterentwickeln. Aus einem Stück Kennzeichnung wird dadurch eine Schnittstelle zwischen Produkt, Hersteller und Nutzer.

BRADY GmbH

T: +49 (0) 6103 7598 660

germany@bradycorp.com

www.brady.de


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