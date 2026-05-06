Unternehmen
Anzeige

Brady macht Schluss mit Kabeln im Industrie-Etikettendruck

Industrie-Kennzeichnung galt lange als stationär, schwer und kabelgebunden. Brady bringt nun einen Hybrid-Drucker auf den Markt, der große Industrieetiketten mobil, kabellos und direkt im laufenden Arbeitsprozess drucken kann.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.05.2026 11:58
Lesezeit: 2 min
Brady macht Schluss mit Kabeln im Industrie-Etikettendruck
Brady kombiniert industrielle Druckleistung mit mobiler Nutzung. Der neue Hybrid-Drucker arbeitet kabellos und direkt im laufenden Arbeitsprozess. (Foto: BRADY GmbH)

Industrieller Etikettendruck wird mobil

Der industrielle Etikettendruck galt lange als stationäre Aufgabe. Brady bringt nun einen Hybrid-Drucker auf den Markt, der die Leistung klassischer Tischgeräte mit der Mobilität eines kabellosen Systems verbinden soll. Mit dem neuen BradyPrinter i4311 präsentiert das Unternehmen einen tragbaren Etikettendrucker, der speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Ziel ist es, große und widerstandsfähige Etiketten direkt dort zu drucken, wo sie benötigt werden, ohne Kabel, ohne feste Arbeitsstation und ohne zusätzliche Infrastruktur.

Im Mittelpunkt steht die Kombination aus Mobilität und industrieller Druckleistung. Der i4311 wurde laut Brady entwickelt, um die Lücke zwischen stationären Tischdruckern und mobilen Geräten zu schließen. Während viele tragbare Drucker nur kleinere Etikettenformate unterstützen, erreicht das neue Gerät eine maximale Druckbreite von 101,60 Millimetern. Damit sollen sich deutlich mehr industrielle Anwendungen mobil umsetzen lassen.

Mehr Formatbreite für die Fabrik

Zu den möglichen Einsatzbereichen zählen perforierte Anhänger für Halbfabrikate, Typenschilder, größere Kabelanhänger, Wickeletiketten, Schrumpfschläuche sowie Etiketten für Vermögenswerte, Komponenten und Chemikalienkennzeichnungen nach GHS-Standard.

Ein zentrales Merkmal des Geräts ist der Akkubetrieb. Der Drucker benötigt laut Brady keine dauerhafte Stromversorgung und kann mit einer Akkuladung bis zu 5.000 große Etiketten drucken. Die Akkus lassen sich austauschen und innerhalb von 3,5 Stunden wieder vollständig laden.

Kabellos drucken direkt am Einsatzort

Auch bei der Integration setzt Brady auf flexible Nutzungsmöglichkeiten. Der Drucker unterstützt ZPL und kann mithilfe des Brady Software Development Kits Etiketten von Smartphones, Tablets, Laptops oder zentralen Unternehmenssystemen aus drucken. Neben WLAN und Bluetooth stehen zusätzlich Ethernet- und USB-C-Anschlüsse zur Verfügung.

Direkt am Gerät befindet sich ein integrierter 7-Zoll-Touchscreen. Darüber lassen sich Etikettenvorlagen verwalten und Druckaufträge unmittelbar ausführen. Nach Unternehmensangaben können durchschnittlich bis zu 85.000 verschiedene Vorlagen auf dem Drucker gespeichert werden.

Nach Angaben von Brady entstand ein Teil der Gerätefunktionen in Zusammenarbeit mit bestehenden Industriekunden. Dabei seien insbesondere Gewicht, Platzbedarf und Handhabung optimiert worden. Der Drucker misst 23 x 23 x 33 Zentimeter und wiegt 5,9 Kilogramm. Zusätzlich wurde ein Energiesparmodus integriert.

Der neue i4311 ist mit mehr als 1.300 Brady-Etikettentypen kompatibel. Zudem nutzt das Gerät die sogenannte LabelSense-Technologie. Diese erkennt eingelegte Etikettenmaterialien automatisch und passt Druckeinstellungen wie Brenntemperatur, Etikettengröße und Vorlagen entsprechend an.

Darüber hinaus unterstützt der Drucker verschiedene mobile Anwendungen aus Bradys „Express Labels“-Umgebung. Anwender können etwa Text aus Bildern importieren, Barcodes per Smartphone erfassen oder Etiketten über Sprachbefehle drucken. Dafür kombiniert Brady die Funktion „BradyVoice“ mit einem Smartphone-Mikrofon und dem i4311-Drucker.

Mit dem BradyPrinter i4311 erweitert das Unternehmen sein Portfolio um ein Gerät, das industrielle Kennzeichnung flexibler machen soll. Der Ansatz zielt darauf ab, leistungsfähigen Etikettendruck direkt in mobile Arbeitsprozesse zu integrieren, ohne auf typische Funktionen stationärer Systeme verzichten zu müssen.

Sehen Sie den mobilen i4311 Drucker in Aktion >>

BRADY GmbH

T: +49 (0) 6103 7598 660

germany@bradycorp.com

www.brady.de

 


Morningstar nennt 5 Favoriten: US-Aktien für geduldige Anleger
DWN
Finanzen
Finanzen Morningstar nennt 5 Favoriten: US-Aktien für geduldige Anleger
06.05.2026

Morningstar sieht bei ausgewählten US-Aktien langfristige Chancen, doch selbst starke Marktführer müssen regelmäßig überprüft...

Kerosin-Mangel im Sommer? Israel liefert Deutschland Kerosin
DWN
Politik
Politik Kerosin-Mangel im Sommer? Israel liefert Deutschland Kerosin
06.05.2026

Die Lieferung aus Nahost geschieht nach israelischen Angaben auf Bitte des deutschen Energieministeriums. Der deutsche Verkehrsminister...

Kein vorzeitiges Ende: Merz sieht keine Alternative zu Schwarz-Rot
DWN
Politik
Politik Kein vorzeitiges Ende: Merz sieht keine Alternative zu Schwarz-Rot
06.05.2026

Die schwarz-rote Regierung versinkt ein Jahr nach ihrem Amtsantritt im Streit. Den Spekulationen über ein vorzeitiges Ende der Koalition...

Hensoldt-Aktie: Auftragsboom zum Jahresstart - Aktie im Minus
DWN
Unternehmen
Unternehmen Hensoldt-Aktie: Auftragsboom zum Jahresstart - Aktie im Minus
06.05.2026

Deutscher Rüstungskonzern feiert Auftragsrekord: Hensoldt hat im ersten Quartal angesichts der hohen Nachfrage nach Rüstungselektronik...

KI-Arbeitsmarkt: Kanada überholt Deutschland im KI-Ranking
DWN
Technologie
Technologie KI-Arbeitsmarkt: Kanada überholt Deutschland im KI-Ranking
06.05.2026

Deutschland bleibt Europas KI-Spitzenreiter, doch Kanada überholt und der Frauenanteil im deutschen KI-Sektor fällt auf Rekordtief. Was...

Nord Stream 1: Lubminer Gaskraftwerk wird an die Ukraine verschenkt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Nord Stream 1: Lubminer Gaskraftwerk wird an die Ukraine verschenkt
06.05.2026

Das funktionsfähige und stillgelegte Gaskraftwerk in Lubmin, soll an die Ukraine verschenkt werden. Das sorgt für Unmut, denn die Anlage...

Programmänderung ZDF: kurzfristige Sondersendung mit Kanzler Merz
DWN
Politik
Politik Programmänderung ZDF: kurzfristige Sondersendung mit Kanzler Merz
06.05.2026

Im ZDF kommt es am Mittwoch (6. Mai) zu einer Programmverschiebung. Grund dafür ist eine Sondersendung mit Bundeskanzler Friedrich Merz.

BMW-Aktie trotzt Gewinneinbruch: Sollten Anleger jetzt die BMW-Aktie kaufen?
DWN
Finanzen
Finanzen BMW-Aktie trotzt Gewinneinbruch: Sollten Anleger jetzt die BMW-Aktie kaufen?
06.05.2026

Rückläufige Umsätze, ein Gewinneinbruch und Probleme in China: Die BMW-Zahlen liefern eigentlich wenig Grund zur Euphorie. Dennoch zieht...