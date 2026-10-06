Finanzen

Investor Felix: Eine Anlage, der ich keinen Erfolg wünsche

Alpha Pro Tech ist klein, langweilig und an der Börse meist nahezu unsichtbar. Doch sobald eine Gesundheitskrise ausbricht, können Umsatz und Aktienkurs regelrecht explodieren. Genau deshalb könnte die Aktie im Portfolio eine ungewöhnliche Rolle übernehmen, auch wenn man sich wünscht, dass sie diese niemals erfüllen muss.
Autor
avtor
Investor Felix
06.10.2026 16:20
Lesezeit: 9 min
Investor Felix: Eine Anlage, der ich keinen Erfolg wünsche
Diese Aktie soll möglichst nie explodieren und genau deshalb gehört sie ins Depot. (Bild: ChatGPT, DWN)

Im Folgenden:

  • Wie die Aktie von Alpha Pro Tech als krisenfeste Absicherung im Depot funktioniert.
  • Welche vier Faktoren den Kurs des schuldenfreien US-Unternehmens antreiben könnten.
  • Weshalb der Investor eine Aktie kauft, deren Erfolg er sich eigentlich nicht wünscht.

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avtor1
Investor Felix

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