Finanzen

E-Auto-Prämie erreicht 100.000 Antragsteller: Wer von der Förderung profitiert

Hohe Spritpreise machen den Umstieg auf ein Elektroauto für viele Haushalte interessant. Die Bundesregierung unterstützt Kauf und Leasing mit einer neuen Prämie, deren Nachfrage ihre Erwartungen übertrifft. Allerdings hängt die Förderung von mehreren Faktoren ab.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.10.2026 09:03
Lesezeit: 1 min
E-Auto-Prämie erreicht 100.000 Antragsteller: Wer von der Förderung profitiert
100.000 Antragsteller haben die E-Auto-Prämie erhalten. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wer besonders von der neuen E-Auto-Prämie profitiert.
  • Welche Fahrzeuge für die staatliche Förderung infrage kommen.
  • Warum die Familiengröße bei der E-Auto-Prämie eine Rolle spielt.

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