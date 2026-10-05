Finanzen

E-Auto-Prämie erreicht 100.000 Antragsteller: Wer von der Förderung profitiert

Hohe Spritpreise machen den Umstieg auf ein Elektroauto für viele Haushalte interessant. Die Bundesregierung unterstützt Kauf und Leasing mit einer neuen Prämie, deren Nachfrage ihre Erwartungen übertrifft. Allerdings hängt die Förderung von mehreren Faktoren ab.