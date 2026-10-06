Wirtschaft

Chinesische Lkw-Offensive sorgt für Unruhe: „Fast zu gut“

Die Elektrifizierung ist in vollem Gang, und die chinesischen Hersteller haben Lastwagen bereit, die in Europa auf die Straße kommen können, zu deutlich niedrigeren Preisen als die Konkurrenz. Nun beginnt der Kampf um die Werkstätten. Das Servicenetz ist die wichtigste Verteidigung der westlichen Hersteller. Die Frage ist, wie lange noch. „Wir denken langfristig und bauen ein ganzes Ökosystem auf“, sagt BYD-Vizepräsidentin Stella Li.