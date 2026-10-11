Finanzen

KI-Boom außer Kontrolle: Diese sechs Gefahren bedrohen die Finanzmärkte

Der KI-Boom treibt Börsenkurse, Investitionen und Bewertungen seit Jahren nach oben. Doch hinter der Euphorie wächst ein Finanzierungsgeflecht, das selbst erfahrene Marktbeobachter nervös macht. Ein früherer Berater der Lego-Familie nennt sechs Risiken, die aus dem Technologieboom einen globalen Finanzschock machen könnten.
Autor
avtor
Signe Duedahl Nørgaard
11.10.2026 16:00
Lesezeit: 12 min
KI-Boom außer Kontrolle: Diese sechs Gefahren bedrohen die Finanzmärkte
Der KI-Boom treibt die Märkte. Doch ein gefährliches Finanzierungsgeflecht könnte den Absturz beschleunigen. (Bild: Open AI)

Im Folgenden:

  • Warum der KI-Boom zum Stresstest für das globale Finanzsystem werden könnte.
  • Welche sechs Risiken einen Absturz der KI-Aktien auslösen könnten.
  • Wie private Kredite einen möglichen KI-Crash zusätzlich verschärfen könnten.

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Signe Duedahl Nørgaard

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Signe Duedahl Nørgaard ist Redakteur bei dem dänischen Schwesterunternehmen der DWN aus dem Bonnier-Konzern, Borsen.

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