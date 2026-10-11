Finanzen

KI-Boom außer Kontrolle: Diese sechs Gefahren bedrohen die Finanzmärkte

Der KI-Boom treibt Börsenkurse, Investitionen und Bewertungen seit Jahren nach oben. Doch hinter der Euphorie wächst ein Finanzierungsgeflecht, das selbst erfahrene Marktbeobachter nervös macht. Ein früherer Berater der Lego-Familie nennt sechs Risiken, die aus dem Technologieboom einen globalen Finanzschock machen könnten.