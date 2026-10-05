Politik

BND-Chef Jäger warnt vor Russlands "Schattenkrieg" gegen Deutschland

Sabotage, Desinformation und Einflussnahme auf Wahlen: Deutschlands Geheimdienste zeichnen ein beunruhigendes Bild russischer Aktivitäten. Bei einer öffentlichen Anhörung im Bundestag wird deutlich, warum Sicherheit nicht allein eine militärische Aufgabe ist. Doch reichen die bisherigen Möglichkeiten aus, um den Bedrohungen wirksam entgegenzutreten?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.10.2026 13:51
Lesezeit: 3 min
BND-Chef Jäger warnt vor Russlands "Schattenkrieg" gegen Deutschland
BND-Chef Martin Jäger warnt vor russischer Sabotage und Desinformation. (Bild: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum der BND-Chef Deutschland in einem Schattenkrieg mit Russland sieht.
  • Welche Bedrohungen die Geheimdienste schon heute für Deutschland erkennen.
  • Wie Russland mit Desinformation auf politische Debatten in Deutschland reagiert.

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