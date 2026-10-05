Politik

BND-Chef Jäger warnt vor Russlands "Schattenkrieg" gegen Deutschland

Sabotage, Desinformation und Einflussnahme auf Wahlen: Deutschlands Geheimdienste zeichnen ein beunruhigendes Bild russischer Aktivitäten. Bei einer öffentlichen Anhörung im Bundestag wird deutlich, warum Sicherheit nicht allein eine militärische Aufgabe ist. Doch reichen die bisherigen Möglichkeiten aus, um den Bedrohungen wirksam entgegenzutreten?