Notstromversorgung: Warum ein Generator im Ernstfall nicht reicht

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Aidas Žiliukas ist Korrespondent der Rubrik „Mein Unternehmen“ bei Verslo žinios, dem litauischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit litauischer Perspektive auf Mittelstand, Unternehmenspraxis und Wirtschaftsentwicklung. Seine journalistische Laufbahn begann er bereits vor dem Studium; seit mehr als 20 Jahren berichtet er über Themen von Industrie und Politik bis hin zu Start-ups und Raumfahrttechnologien.