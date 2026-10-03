Panorama

Notstromversorgung: Warum ein Generator im Ernstfall nicht reicht

Ein Stromausfall von wenigen Minuten ist lästig. Dauert er mehrere Tage, kann er für Unternehmen existenzbedrohend werden. Erfahrungen aus Litauen zeigen, dass Generatoren und Batteriespeicher allein noch keine sichere Notstromversorgung garantieren. Entscheidend sind oft unscheinbare Schwachstellen in der Gebäudetechnik, fehlende Prioritäten und Systeme, die im Ernstfall noch nie getestet wurden.
Autor
avtor
Aidas Žiliukas
03.10.2026 16:00
Lesezeit: 11 min
Notstromversorgung: Warum ein Generator im Ernstfall nicht reicht
Ein Stromausfall kann Betriebe tagelang lahmlegen. (Bild: dpa) Foto: Bernd Weißbrod

Im Folgenden:

  • Warum ein Generator allein noch keine sichere Notstromversorgung garantiert.
  • Welche Schwachstellen alte Elektroinstallationen im Ernstfall offenbaren.
  • Wie Unternehmen kritische Verbraucher bei einem Stromausfall priorisieren sollten.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Aidas Žiliukas

***

Aidas Žiliukas ist Korrespondent der Rubrik „Mein Unternehmen“ bei Verslo žinios, dem litauischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit litauischer Perspektive auf Mittelstand, Unternehmenspraxis und Wirtschaftsentwicklung. Seine journalistische Laufbahn begann er bereits vor dem Studium; seit mehr als 20 Jahren berichtet er über Themen von Industrie und Politik bis hin zu Start-ups und Raumfahrttechnologien.

Notstromversorgung: Warum ein Generator im Ernstfall nicht reicht
DWN
Panorama
Panorama Notstromversorgung: Warum ein Generator im Ernstfall nicht reicht
03.10.2026

Ein Stromausfall von wenigen Minuten ist lästig. Dauert er mehrere Tage, kann er für Unternehmen existenzbedrohend werden. Erfahrungen...

Hitzeschutz: So bewahren Sie auch ohne Klimaanlage einen kühlen Kopf 
DWN
Immobilien
Immobilien Hitzeschutz: So bewahren Sie auch ohne Klimaanlage einen kühlen Kopf 
03.10.2026

Deutschland hat einen der heißesten Sommer hinter sich - und es wird nicht der letzte gewesen sein. Um sich in Gegenwart und Zukunft gegen...

Nissan Qashqai im Test: Elektrogefühl ohne Ladekabel
DWN
Unternehmen
Unternehmen Nissan Qashqai im Test: Elektrogefühl ohne Ladekabel
03.10.2026

Der Nissan Qashqai e-Power ist ein Hybrid, funktioniert aber anders als die meisten Konkurrenten. Die Räder treibt immer ein Elektromotor...

KI und Arbeitsmarkt: Der Effizienzboom könnte den Fachkräftemangel verschärfen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft KI und Arbeitsmarkt: Der Effizienzboom könnte den Fachkräftemangel verschärfen
03.10.2026

Künstliche Intelligenz macht Unternehmen schneller und produktiver. Doch ausgerechnet junge Berufseinsteiger könnten dafür einen hohen...

Wann lag die Inflation im Euroraum zuletzt bei vier Prozent?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Wann lag die Inflation im Euroraum zuletzt bei vier Prozent?
03.10.2026

Zehn Wendepunkte zeigen, wie schnell eine Krise die Inflation nach oben treiben kann und wie langsam sich die Preise anschließend wieder...

China-Schock trifft Europa: Millionen Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft China-Schock trifft Europa: Millionen Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel
03.10.2026

In der kommenden Woche reisen führende EU-Vertreter nach Peking, um von der chinesischen Führung zu verlangen, das enorme...

US-Marktbericht: Anleiherenditen setzen Aktien weiterhin unter Druck
DWN
Finanzen
Finanzen US-Marktbericht: Anleiherenditen setzen Aktien weiterhin unter Druck
02.10.2026

Zinsängste und Arbeitsmarktdaten bewegen die Börsen – was Anleger jetzt wissen müssen.

Chinesische Raffinerien stoppen Exporte: Was passiert mit den Dieselpreisen in Europa?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Chinesische Raffinerien stoppen Exporte: Was passiert mit den Dieselpreisen in Europa?
02.10.2026

Der weltweite Dieselmarkt steht bereits massiv unter Druck. Nun drosseln chinesische Raffinerien ihre Exporte und konzentrieren sich auf...