KI und Arbeitsmarkt: Der Effizienzboom könnte den Fachkräftemangel verschärfen

„Im Moment besteht eine Kluft zwischen denen, die wirklich verstehen, wie man das Werkzeug beherrscht – typischerweise ältere Semester – und den jüngeren Semestern, die aus einer traditionellen Ausbildung kommen", so Michael Blicher Sørensen, CEO, Velatir (Bild: Soeren Stache/dpa) Foto: Soeren Stache