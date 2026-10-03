Wirtschaft

China-Schock trifft Europa: Millionen Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel

In der kommenden Woche reisen führende EU-Vertreter nach Peking, um von der chinesischen Führung zu verlangen, das enorme Handelsungleichgewicht mit Europa zu verringern. Das Treffen wird entscheidend dafür sein, ob die EU den Handelskonflikt mit China eskaliert.
Autor
avtor
Leonora Marienlund Klint
03.10.2026 05:55
Lesezeit: 6 min
China-Schock trifft Europa: Millionen Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel
Europa vor dem nächsten China-Schock: Jetzt geht es um Millionen Arbeitsplätze. (Bild: dpa) Foto: Sina Schuldt

Im Folgenden:

  • Warum der zweite „China-Schock“ Millionen von Arbeitsplätzen in Europa gefährdet.
  • Wie die EU-Kommission das tägliche Handelsdefizit von einer Milliarde Euro eindämmen will.
  • Welche Druckmittel Peking bei einer Eskalation des Handelskonflikts gegen Europa einsetzen kann.

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Leonora Marienlund Klint

***

Leonora Marienlund Klint ist EU-Korrespondentin bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Sie berichtet über europäische Politik, wirtschaftspolitische Entscheidungen in Brüssel und die strategische Rolle der EU im internationalen Umfeld.

 
 
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