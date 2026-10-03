Wirtschaft

China-Schock trifft Europa: Millionen Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel

In der kommenden Woche reisen führende EU-Vertreter nach Peking, um von der chinesischen Führung zu verlangen, das enorme Handelsungleichgewicht mit Europa zu verringern. Das Treffen wird entscheidend dafür sein, ob die EU den Handelskonflikt mit China eskaliert.