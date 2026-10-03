Immobilien

Hitzeschutz: So bewahren Sie auch ohne Klimaanlage einen kühlen Kopf 

Deutschland hat einen der heißesten Sommer hinter sich - und es wird nicht der letzte gewesen sein. Um sich in Gegenwart und Zukunft gegen den Einfluss des Klimawandels in den eigenen vier Wänden zu schützen, müssen Lösungen rund um den Hitzeschutz gefunden werden, die sowohl bei Neubauten, als auch im Bestand funktionieren.
Autor
avtor
Nataly Sesic
03.10.2026 12:12
Lesezeit: 4 min
Hitzeschutz: So bewahren Sie auch ohne Klimaanlage einen kühlen Kopf 
Das Thema Hitzeschutz wird deutsche Mieter und Vermieter zukünftig immer mehr beschäftigen. Wie man in den eigenen vier Wänden einen „kühlen Kopf“ behält (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Wie nimmt man das Thema Hitzeschutz sowohl als Mieter als auch als Vermieter proaktiv in Angriff?
  • Inwiefern kann während und auch nach dem Bau des Wohnobjekts positiv auf den Hitzeschutz eingewirkt werden?
  • Welche Pläne hat die deutsche Politik im Bezug auf den Hitzeschutz?

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Nataly Sesic
Nataly Sesic ist seit 2023 als freie Autorin im Bereich Immobilien bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war sie als Producerin bei Galileo beschäftigt und hat frei für internationale Marken wie Apple Music und The Walt Disney Company gearbeitet. Neben Immobilien ist ihr Steckenpferd Musik – der Spagat zwischen Kunst und Politik macht ihr dabei besonders Spaß. Sie ist studierte Literaturwissenschaftlerin und macht aktuell ihren Master in Buchwissenschaft.
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