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Hitzeschutz: So bewahren Sie auch ohne Klimaanlage einen kühlen Kopf

Deutschland hat einen der heißesten Sommer hinter sich - und es wird nicht der letzte gewesen sein. Um sich in Gegenwart und Zukunft gegen den Einfluss des Klimawandels in den eigenen vier Wänden zu schützen, müssen Lösungen rund um den Hitzeschutz gefunden werden, die sowohl bei Neubauten, als auch im Bestand funktionieren.