Politik

Nicht nur das BSW verhilft AfD-Mann zum Posten des Landtagspräsidenten

Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit fast 44 Prozent der Stimmen gewonnen und wird mit Tobias Rausch nun auch den Parlamentspräsidenten stellen. Nicht nur das BSW wählte den AfD-ler.