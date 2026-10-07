Finanzen

Krypto-Überblick: Das Geld kehrt zurück. Folgt jetzt ein starkes Jahresende?

Nach kräftigen Zuflüssen in Bitcoin-ETF und einem starken dritten Quartal steigt die Hoffnung auf ein freundliches Jahresende am Kryptomarkt. Doch der sogenannte „Uptober“ ist kein Selbstläufer. Entscheidend bleiben Inflation, Fed-Politik, Liquidität und die Frage, ob Anleger bei Altcoins bereits Gewinne mitnehmen.
Autor
avtor
Klara Sternad
07.10.2026 05:46
Lesezeit: 8 min
Krypto-Überblick: Das Geld kehrt zurück. Folgt jetzt ein starkes Jahresende?
Bitcoin, Ether, Solana: So sehen Analysten das vierte Quartal. (Bild: dpa) Foto: Hannes P Albert

Im Folgenden:

  • Warum die Großbank Citigroup ihre Prognosen für Bitcoin und Ether deutlich angehoben hat.
  • Weshalb Analysten bei Altcoins vor einsetzendem Verkaufsdruck durch erste Gewinnmitnahmen warnen.
  • Wie sich schwache US-Konjunkturdaten auf die Kursentwicklung von Bitcoin auswirken.

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