Politik

TotalEnergies-Chef: „Ich bevorzuge eine Welt in Unruhe“

Der Krieg zwischen Iran und Israel hat die Energiemärkte durcheinandergebracht und TotalEnergies zugleich hohe Gewinne beschert. Konzernchef Patrick Pouyanné sagt offen, dass ein unruhiges Umfeld für einen global aufgestellten Energiekonzern Chancen schafft. Für Unternehmen und Verbraucher sieht die Rechnung allerdings deutlich anders aus.