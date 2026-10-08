Politik

TotalEnergies-Chef: „Ich bevorzuge eine Welt in Unruhe“

Der Krieg zwischen Iran und Israel hat die Energiemärkte durcheinandergebracht und TotalEnergies zugleich hohe Gewinne beschert. Konzernchef Patrick Pouyanné sagt offen, dass ein unruhiges Umfeld für einen global aufgestellten Energiekonzern Chancen schafft. Für Unternehmen und Verbraucher sieht die Rechnung allerdings deutlich anders aus.
Autor
avtor
Maya Anastasia Larsen
08.10.2026 08:17
Lesezeit: 7 min
TotalEnergies-Chef: „Ich bevorzuge eine Welt in Unruhe“
Die TotalEnergies-Aktie profitierte zuletzt von den hohen Energiepreisen und den starken Gewinnen des Konzerns. (Bild: dpa) Foto: Fabian Sommer

Im Folgenden:

  • Warum der TotalEnergies-Chef geopolitische Krisen für sein Geschäftsmodell bevorzugt.
  • Wie der französische Konzern seinen bereinigten Quartalsgewinn auf sechs Milliarden Dollar steigerte.
  • Warum deutsche Industrieunternehmen unter jenen Marktverwerfungen leiden, die Energiekonzernen Rekordgewinne bringen.

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Maya Anastasia Larsen

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