Finanzen

Schufa schlägt Alarm: Millionen Verbraucher kämpfen mit Zahlungsproblemen

Die hohen Preise setzen immer mehr Verbraucher finanziell unter Druck: 2025 stieg der Anteil der Menschen mit Zahlungsstörungen auf 8,1 Prozent. Besonders häufig geraten 30- bis 49-Jährige in Schwierigkeiten – zugleich nimmt die Zahl der Privatinsolvenzen weiter zu.