Finanzen

Schufa schlägt Alarm: Millionen Verbraucher kämpfen mit Zahlungsproblemen

Die hohen Preise setzen immer mehr Verbraucher finanziell unter Druck: 2025 stieg der Anteil der Menschen mit Zahlungsstörungen auf 8,1 Prozent. Besonders häufig geraten 30- bis 49-Jährige in Schwierigkeiten – zugleich nimmt die Zahl der Privatinsolvenzen weiter zu.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
08.10.2026 12:58
Lesezeit: 6 min
Schufa schlägt Alarm: Millionen Verbraucher kämpfen mit Zahlungsproblemen
Immer mehr Verbraucher geraten finanziell unter Druck. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum immer mehr Verbraucher erstmals in Zahlungsschwierigkeiten geraten.
  • Welche Folgen ein negativer Schufa-Eintrag für Verbraucher haben kann.
  • Wie viele Menschen inzwischen von Zahlungsstörungen betroffen sind.

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