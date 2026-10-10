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Umgang mit Cookies: BGH verhandelt zu Cookie-Speicherung – darum geht's

Der Bundesgerichtshof prüft, ob Unternehmen für das Speichern von Cookies auf fremden Internetseiten ohne Einwilligung haften müssen. Für wen das relevant ist und was auf EU-Ebene diskutiert wird.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
10.10.2026 17:23
Aktualisiert: 11.10.2026 09:03
Lesezeit: 3 min
Umgang mit Cookies: BGH verhandelt zu Cookie-Speicherung – darum geht's
Die EU-Kommission schlug im November 2025 vor, das Aufploppen der Cookie-Banner zu reduzieren. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum der Bundesgerichtshof über die Haftung für Cookies ohne Nutzer-Einwilligung entscheidet.
  • Welche technischen und rechtlichen Folgen das Urteil für Anbieter von Trackingdiensten hat.
  • Wie die EU-Pläne zur Reduzierung von Cookie-Bannern an den Mitgliedstaaten scheitern könnten.

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