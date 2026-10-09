Politik

Per Haftbefehl gesucht: Mehr als 148.000 offene Haftbefehle in Deutschland

Warum bleiben Tausende Haftbefehle in Deutschland offen? Welche Rolle spielen Ersatzfreiheitsstrafen und die Staatsangehörigkeit dabei?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
09.10.2026 14:48
Lesezeit: 2 min
Per Haftbefehl gesucht: Mehr als 148.000 offene Haftbefehle in Deutschland
Zum Stichtag 1. April 2025 bestanden zu 148.515 Menschen Ausschreibungen zu nicht vollstreckten Haftbefehlen. (Foto: dpa) Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Im Folgenden:

  • Weshalb in Deutschland rund 148.000 Haftbefehle nicht vollstreckt sind.
  • Warum ausländische Gesuchte in der Statistik überrepräsentiert sind.
  • Welche Rolle Ersatzfreiheitsstrafen bei den zehntausenden gesuchten Personen spielen.

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