Politik

Fast alle deutschen Neubürger wählen den Doppelpass

Neue Zahlen zeigen: Die Mehrheit der frisch eingebürgerten Deutschen behält ihre bisherige Staatsangehörigkeit – aus emotionalen Gründen oder wegen praktischer Vorteile, etwa beim Immobilienbesitz.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
02.06.2026 08:46
Lesezeit: 3 min
Fast alle deutschen Neubürger wählen den Doppelpass
Zwischen 85 und 98 Prozent der deutschen Neubürger behalten ihre alte Staatsangehörigkeit und wählen den Doppelpass.(Foto: dpa) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez

Im Folgenden:

  • Warum fast alle Neubürger auf den Doppelpass setzen.
  • Welche Vorteile viele Eingebürgerte nicht aufgeben wollen.
  • Welche Herkunftsländer Mehrstaatigkeit weiterhin ablehnen.

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