Politik

EU-Asylpolitik: Rechte Mehrheit beschließt Abschiebezentren

Das EU-Parlament verschärft die Asylpolitik deutlich – mit Stimmen von Konservativen und rechten Parteien. Die Entscheidung für Abschiebezentren außerhalb der EU sorgt für Streit, weil sie auch mit der AfD abgestimmt wurde.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.03.2026 14:54
Aktualisiert: 26.03.2026 14:54
Lesezeit: 3 min
EU-Asylpolitik: Rechte Mehrheit beschließt Abschiebezentren
Das EU-Parlament beschließt schärfere Asylregeln und ermöglicht Abschiebezentren außerhalb der EU. (Foto: iStock / artJazz) Foto: artJazz

Im Folgenden:

  • Warum das EU-Parlament Abschiebezentren außerhalb der EU ermöglichen will.
  • Welche neuen Regeln für abgelehnte Asylbewerber gelten sollen.
  • Wie lange Migranten künftig in Haft bleiben könnten.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

EU-Asylpolitik: Rechte Mehrheit beschließt Abschiebezentren
DWN
Politik
Politik EU-Asylpolitik: Rechte Mehrheit beschließt Abschiebezentren
26.03.2026

Das EU-Parlament verschärft die Asylpolitik deutlich – mit Stimmen von Konservativen und rechten Parteien. Die Entscheidung für...

Wohnungsbau bricht ein: IG Bau will staatliche Zinsbremse
DWN
Immobilien
Immobilien Wohnungsbau bricht ein: IG Bau will staatliche Zinsbremse
26.03.2026

Deutschlands Wohnungsbau steckt tief in der Krise, und ein schneller Ausweg ist nicht in Sicht. Die IG Bau fordert jetzt radikale...

Innovationsranking: China überholt Deutschland und stellt Europas Modell infrage
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Innovationsranking: China überholt Deutschland und stellt Europas Modell infrage
26.03.2026

China zieht an Deutschland vorbei und rückt im Innovationsranking an die USA heran. Dahinter steckt kein Zufall, sondern eine strategisch...

MSCI World ETF-Vergleich: Die besten ETF Fonds auf den MSCI World-Index im Test
DWN
Finanzen
Finanzen MSCI World ETF-Vergleich: Die besten ETF Fonds auf den MSCI World-Index im Test
26.03.2026

Mit einem MSCI World-ETF investieren Anleger in die weltweit wichtigsten Unternehmen der Industriestaaten. Wer vor 10 Jahren MSCI...

Bundestag beschließt Spritpaket: Kommt bald ein weiteres?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Bundestag beschließt Spritpaket: Kommt bald ein weiteres?
26.03.2026

Die Spritpreise steigen weiter, und Autofahrer spüren die Last direkt an der Zapfsäule. Die Koalition reagiert mit einem Spritpreispaket...

Ukraine-Krieg: Russland startet neue Offensive – und erleidet massive Verluste
DWN
Politik
Politik Ukraine-Krieg: Russland startet neue Offensive – und erleidet massive Verluste
26.03.2026

Russland hat eine neue Offensive in der Ukraine gestartet. Doch die Verluste sind enorm. Gleichzeitig nutzt Kiew eine kritische Schwäche...

Deutz-Aktie startet durch: Umsatz und Gewinn steigen kräftig
DWN
Unternehmen
Unternehmen Deutz-Aktie startet durch: Umsatz und Gewinn steigen kräftig
26.03.2026

Die Deutz-Aktie profitiert von Kostensenkungen und Rüstungsaufträgen. Vorstandschef Schulte will den Umsatz bis 2030 verdoppeln.

Meta-Suchtprozess: US-Geschworene verurteilen Meta und YouTube
DWN
Unternehmen
Unternehmen Meta-Suchtprozess: US-Geschworene verurteilen Meta und YouTube
26.03.2026

Eine junge Frau erzwingt Millionenentschädigungen von Meta und YouTube. Das Urteil signalisiert, dass Suchtmechanismen auf...