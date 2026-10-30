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Warum der Körper im Urlaub schlappmacht

Der letzte Arbeitstag ist geschafft, der Urlaub beginnt – und plötzlich kommen Kopfschmerzen, Erschöpfung oder Infekte. Warum der Körper oft erst dann streikt, wenn der Stress nachlässt, und weshalb es helfen kann, tief verankerte Reaktionsmuster zu verändern. Ein Gastbeitrag.
Autor
avtor
Pascal Bartosch
30.10.2026 12:15
Lesezeit: 7 min
Warum der Körper im Urlaub schlappmacht
Wer den Urlaub richtig genießen will, sollte Dauerstress nicht ignorieren. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum der Körper häufig erst im Urlaub zeigt, wie erschöpft er wirklich ist.
  • Welche Warnsignale für Dauerstress viele Menschen im Arbeitsalltag übersehen.
  • Wie sich Stress bemerkbar macht, obwohl man ausreichend lange schläft.

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Pascal Bartosch

Pascal Bartosch ist Geschäftsführer der Mind Switch AG. Die patentierte Mind Switch®-Methode setzt bei automatischen Stressmustern auf neuronaler Ebene an. Weitere Informationen zur Methode und zu den Mind Switch Programmen unter mindswitch.ch.

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