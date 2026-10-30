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Warum der Körper im Urlaub schlappmacht

Der letzte Arbeitstag ist geschafft, der Urlaub beginnt – und plötzlich kommen Kopfschmerzen, Erschöpfung oder Infekte. Warum der Körper oft erst dann streikt, wenn der Stress nachlässt, und weshalb es helfen kann, tief verankerte Reaktionsmuster zu verändern. Ein Gastbeitrag.