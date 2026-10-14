Politik

Grüngasquote für private Haushalte ab 2028 sorgt für Kritik

Die schwarz-rote Koalition hatte sich bei der Einigung auf das neue Gebäudemodernisierungsgesetz - als Nachfolger des "Heizungsgesetzes" der Ampel - auch auf die Einführung einer Grüngas-/Grünheizölquote für bestehende Heizungen verständigt. Diese soll ab dem Jahr 2028 eingeführt werden. Warum die Pläne des Wirtschaftsministeriums jetzt in der Kritik stehen.