Politik

Grüngasquote für private Haushalte ab 2028 sorgt für Kritik

Die schwarz-rote Koalition hatte sich bei der Einigung auf das neue Gebäudemodernisierungsgesetz - als Nachfolger des "Heizungsgesetzes" der Ampel - auch auf die Einführung einer Grüngas-/Grünheizölquote für bestehende Heizungen verständigt. Diese soll ab dem Jahr 2028 eingeführt werden. Warum die Pläne des Wirtschaftsministeriums jetzt in der Kritik stehen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
14.10.2026 14:08
Lesezeit: 2 min
Grüngasquote für private Haushalte ab 2028 sorgt für Kritik
Grüngasquote ab 2028 geplant: Die Quote soll für alle Gase und Öle gelten, die zu Heizzwecken an private Haushalte geliefert werden. (Foto: dpa) Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden:

  • Warum Kommunen und Umweltverbände die geplante Grüngasquote kritisieren.
  • Wie die Regierung den schrittweisen Übergang zu klimaneutralen Brennstoffen plant.
  • Welche Probleme bei Angebot und Bezahlbarkeit grüner Gase für Verbraucher bestehen.

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