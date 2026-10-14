Politik

Wie gewinnt man den nächsten Krieg? Ex-US-Verteidigungsminister Austin erläutert in Warschau die NATO-Strategie

Der pensionierte General Lloyd Austin, der unter Präsident Joe Biden US-Verteidigungsminister war, hat beim Warsaw Security Forum die Prioritäten auf dem modernen Gefechtsfeld benannt. Die Lockerung des amerikanischen Drucks auf Russland bereitet ihm Sorgen.