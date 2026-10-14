Politik

Wie gewinnt man den nächsten Krieg? Ex-US-Verteidigungsminister Austin erläutert in Warschau die NATO-Strategie

Der pensionierte General Lloyd Austin, der unter Präsident Joe Biden US-Verteidigungsminister war, hat beim Warsaw Security Forum die Prioritäten auf dem modernen Gefechtsfeld benannt. Die Lockerung des amerikanischen Drucks auf Russland bereitet ihm Sorgen.
Autor
avtor
Marcel Zatoński
14.10.2026 11:00
Aktualisiert: 14.10.2026 11:00
Lesezeit: 8 min
Wie gewinnt man den nächsten Krieg? Ex-US-Verteidigungsminister Austin erläutert in Warschau die NATO-Strategie
Lloyd Austin befehligte während seiner militärischen Laufbahn die US-Streitkräfte im Irak. Unter US-Präsident Joe Biden war er Verteidigungsminister. (Bild: Marek Wiśniewski)

Im Folgenden:

  • Warum billige Drohnen die militärische Planung der NATO verändern.
  • Welche industriellen Kapazitäten Austin für künftige Konflikte fordert.
  • Wie vernetzte Abwehrsysteme den Schutz vor Drohnen und Raketen verbessern sollen.

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Marcel Zatoński

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Marcel Zatoński arbeitet seit Frühjahr 2011 bei „Puls Biznesu“. Von Beginn an schrieb er über Lebensmittelketten und Lebensmittelhersteller, später mehrere Jahre lang auch über den Mobilfunkmarkt; zudem beschäftigte er sich unter anderem mit dem Telekommunikations- und Postmarkt. Am liebsten schreibt er über Unternehmen am Rand der Insolvenz, unabhängig von der Branche. Nach Feierabend tauscht er Unternehmensbilanzen gegen die Bilanzen von NBA-Teams und andere Geschichten, liest Sachbücher und diskutiert mit großer Freude darüber, warum Gangster-Rap allen anderen Musikgenres überlegen ist.

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