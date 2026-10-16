Politik

Frühstartrente kommt: Bundestag beschließt 10 Euro für Kinder

Mit der Frühstartrente will der Staat Kindern monatlich zehn Euro für ein langfristiges Aktiendepot geben. Wer zuerst von der Frühstartrente profitieren soll, an welcher Stelle es Kritik gibt und was das Vorhaben den Steuerzahler kosten soll.
Autor
avtor
Markus Gentner
16.10.2026 14:50
Lesezeit: 7 min
Frühstartrente kommt: Bundestag beschließt 10 Euro für Kinder
Kinderdepot: Die Frühstartrente soll 2027 starten. (Bild: ChatGPT)

Update: Bundestag beschließt Frühstartrente

Der Bundestag hat die Einführung einer Frühstartrente beschlossen. Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren bekommen künftig pro Monat 10 Euro vom Staat - als Startkapital für die private Altersvorsorge. Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen.

Finanzpolitiker der schwarz-roten Koalition sprachen von einer historischen Entscheidung. Der SPD-Finanzpolitiker Michael Thews sagte, die Frühstartrente werde lange wirken. "Das wird vielen helfen, eine vernünftige Altersvorsorge aufzubauen." Fritz Güntzler, finanzpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sagte: "Diese Koalition funktioniert und wir lassen uns nichts anderes einreden. Wir liefern und das zeigen wir auch heute." Bei der Frühstartrente gehe es auch darum, jungen Menschen die Chancen des Kapitalmarktes aufzuzeigen.

Bundeskanzler Friedrich Merz betonte auf der Plattform X: "Die Zukunft gehört der jungen Generation. Deshalb geben wir Kindern ab 1. Januar ein Startkapital für die private Altersvorsorge." Der CDU-Chef verteidigte zugleich die Anbindung an den Kapitalmarkt. «Wir nutzen die positiven Effekte des Kapitalmarkts - für ein langfristig sicheres Rentensystem», schrieb Merz.

Bundestag stimmt am Freitag über die Frühstartrente ab

Die Frühstartrente steht vor einer entscheidenden parlamentarischen Hürde. An diesem Freitag ist die abschließende Beratung im Deutschen Bundestag angesetzt. Der Finanzausschuss hat dem Entwurf bereits am 14. Oktober mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD zugestimmt.

Die Tagesordnung des Bundestags sieht die Abstimmung nach einer 60-minütigen Debatte vor. Damit bekommt eine Reform konkrete Konturen, die erstmals staatliche Sparbeiträge für Kinder systematisch am Kapitalmarkt anlegen soll. Millionen Familien, Depotanbieter und auch der deutsche Kapitalmarkt könnten langfristig von der Frühstartrente betroffen sein.

Frühstartrente: Welche Kinder die zehn Euro erhalten sollen

Die Förderung soll zunächst beim Geburtsjahrgang 2020 ansetzen: Kinder, die 2026 sechs Jahre alt wurden, sollen den Zuschuss rückwirkend für dieses Jahr erhalten. Ab 2027 soll jährlich ein weiterer Jahrgang hinzukommen. Die staatliche Einzahlung ist mit zehn Euro pro Monat vorgesehen – grundsätzlich bis zum 18. Lebensjahr. Daraus ergeben sich ohne Rendite bei zwölf vollen Jahren 1.440 Euro staatliche Beiträge pro Kind. Nicht alle heute unter 18-Jährigen würden demnach sofort gefördert.

Eltern sollen bei einem zugelassenen Anbieter ein individuelles Altersvorsorgedepot eröffnen können. Vorgesehen sind außerdem freiwillige private Zuzahlungen von insgesamt bis zu 6.840 Euro jährlich. Die Frühstartrente ist damit ein staatlicher Einstieg, kein Ersatz für eigene Ersparnisse und schon gar kein garantierter Betrag im Ruhestand.

Was passiert, wenn Eltern kein Depot eröffnen?

Ein wichtiger Punkt ist die vorgesehene Auffanglösung. Wenn die Eltern keinen Vertrag für ihr Kind abschließen, sollen staatliche Förderbeträge kollektiv investiert und später auf ein individuelles Depot übertragbar sein. Dafür ist nach dem Gesetzentwurf ein gesondertes Sondervermögen des Bundes ab dem 1. Januar 2028 vorgesehen. Familien müssen daher die endgültigen Durchführungsregeln abwarten, bevor sie einen konkreten Anbieter auswählen oder einen Antrag erwarten können.

Der Finanzausschuss hat die Anlagerichtlinien für das kollektive Vermögen im Vergleich zum Regierungsentwurf präzisiert. Investiert werden soll ausschließlich in breit gestreute globale Aktien oder Aktienfonds. Das begrenzt die Verwendung für andere politische Zwecke, beseitigt aber nicht das Kapitalmarktrisiko: Kursverluste sind möglich, und die späteren Erträge stehen nicht fest.

Was die Frühstartrente den Staat kosten würde

Das Bundesfinanzministerium verweist auf den langen Anlagehorizont und den Zinseszinseffekt. In seiner Modellrechnung kann aus einem staatlich geförderten Depot bis zum Rentenalter ein deutlich höheres Vermögen werden. Die dabei angenommene durchschnittliche jährliche Wertentwicklung von sieben Prozent ist allerdings eine Rechenannahme, keine Renditezusage. Inflation und eine spätere Besteuerung der Auszahlung beeinflussen den tatsächlichen Wert.

Nach den Angaben zum Regierungsentwurf werden die Förderkosten für 2027 auf 198 Millionen Euro geschätzt; bis 2030 sollen sie auf 411 Millionen Euro steigen. Diese Haushaltsbeträge sind Projektionen für die geplante Einführung, keine bereits abgerufenen Ausgaben. Auszahlungen aus dem geförderten Kapital sollen grundsätzlich erst nach Vollendung des 65. Lebensjahres möglich sein.

Kritik an Ungleichheit und Finanzbildung

Der Finanzausschuss zeigt, wie unterschiedlich die Reform bewertet wird. Die Koalition wirbt für einen unkomplizierten Zugang zum Aktienmarkt. Die Grünen kritisieren unter anderem, dass hohe private Zuzahlungen die Vermögensunterschiede zwischen Familien verstärken könnten. Ohne eigenes Sparbudget erhalten Kinder zwar den staatlichen Sockelbetrag, vermögende Haushalte können ihn jedoch wesentlich stärker aufstocken.

Auch die Frage nach unabhängiger Finanzbildung und niedrigen Produktkosten bleibt wichtig. Ob die Förderung später tatsächlich nennenswerte zusätzliche Alterseinkünfte erzeugt, entscheidet sich nicht allein am Gesetzestext, sondern an Gebühren, realen Markterträgen und der praktischen Umsetzung.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Finanzen
Finanzielle Freiheit braucht einen starken Partner
Finanzen Finanzielle Freiheit braucht einen starken Partner

Vermögen eröffnet Möglichkeiten – und bringt zugleich Entscheidungen mit sich: Wie lässt sich das Erreichte bewahren, gezielt...

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

Deutsche in der Dauerkrise: Immer mehr Ausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutsche in der Dauerkrise: Immer mehr Ausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen
16.10.2026

Die Krisen der vergangenen Jahre hinterlassen Spuren in der Psyche vieler Menschen und am Arbeitsmarkt: Immer mehr Arbeitnehmer fallen...

Frühstartrente kommt: Bundestag beschließt 10 Euro für Kinder
DWN
Politik
Politik Frühstartrente kommt: Bundestag beschließt 10 Euro für Kinder
16.10.2026

Mit der Frühstartrente will der Staat Kindern monatlich zehn Euro für ein langfristiges Aktiendepot geben. Wer zuerst von der...

DWN-Podcast Folge 47: Die Woche im Rückblick – KW 42
DWN
Panorama
Panorama DWN-Podcast Folge 47: Die Woche im Rückblick – KW 42
16.10.2026

Unser neuer Podcast ist da: Die ganze Woche in wenigen Minuten. Der DWN-Wochenrückblick bringt die Themen, die zählen – eingeordnet,...

Analyse: Europa steht geschlossen gegen China, verschärft aber den Konflikt um den Milliardenhaushalt
DWN
Politik
Politik Analyse: Europa steht geschlossen gegen China, verschärft aber den Konflikt um den Milliardenhaushalt
16.10.2026

Die EU sieht erste Fortschritte im Handelskonflikt mit China. Doch das Defizit wächst weiter, und Brüssel bereitet bereits neue...

Deal um Verbrenner-Aus: Deutschland und Frankreich haben sich geeinigt
DWN
Politik
Politik Deal um Verbrenner-Aus: Deutschland und Frankreich haben sich geeinigt
16.10.2026

Deutschland setzt sich dafür ein, dass weiter Neuwagen mit Verbrennungstechnologie zugelassen werden können. Frankreichs Präsident...

Unser neues Magazin ist da: Steigende Zinsen, nervöse Börsen – Chancen für Ihr Kapital
DWN
Finanzen
Finanzen Unser neues Magazin ist da: Steigende Zinsen, nervöse Börsen – Chancen für Ihr Kapital
16.10.2026

Das eigene Vermögen soll Sicherheit geben. Doch steigende Zinsen und nervöse Märkte machen derzeit Anlageentscheidungen schwieriger. Wer...

IWF-Warnung: Warum der KI-Boom eine neue Krise auslösen könnte
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft IWF-Warnung: Warum der KI-Boom eine neue Krise auslösen könnte
16.10.2026

Die Weltwirtschaft wächst, doch unter der Oberfläche braut sich eine gefährliche Mischung zusammen: Staaten häufen Rekordschulden an,...

Goldpreis-Prognose: Einer der größten Käufer beginnt zu verkaufen
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis-Prognose: Einer der größten Käufer beginnt zu verkaufen
16.10.2026

Jahrelang kauften Zentralbanken Gold in außergewöhnlichem Umfang. Nun schlägt mit Kasachstan einer der größten Käufer einen anderen...