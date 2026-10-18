Bald treffen die Giganten aufeinander: Die Wette auf Indien könnte lukrativer sein als die auf China

Narendra Modi, Premierminister von Indien, und Bundeskanzler Friedrich Merz stehen am Rande eines Drachenfestivals vor einem Feuerwerk am Ufer des Sabarmati. (Bild: dpa)
Foto: Kay Nietfeld
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