Wirtschaft
Kommentar

Bald treffen die Giganten aufeinander: Die Wette auf Indien könnte lukrativer sein als die auf China

Wenn nur zehn Prozent der Inder, die heute kein Auto besitzen, in den kommenden Jahrzehnten Eigentümer eines Neuwagens würden, sprächen wir über mehr als 100 Millionen zusätzliche Fahrzeuge.
Autor
avtor
Matej Štakul
18.10.2026 06:03
Lesezeit: 8 min
Bald treffen die Giganten aufeinander: Die Wette auf Indien könnte lukrativer sein als die auf China
Narendra Modi, Premierminister von Indien, und Bundeskanzler Friedrich Merz stehen am Rande eines Drachenfestivals vor einem Feuerwerk am Ufer des Sabarmati. (Bild: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum Indien für die globale Autoindustrie das größte Wachstumspotenzial der nächsten Jahrzehnte bietet.
  • Wie der indische Automarkt Technologiestufen überspringt und zur Alternative für westliche Hersteller wird.
  • Welche demografischen Faktoren das Potenzial für über 100 Millionen zusätzliche Fahrzeuge schaffen.

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