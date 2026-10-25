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Umsatzwarnungen: Lindt & Sprüngli entlässt Konzernchef Lechner

Der Schokohasen-Hersteller leidet unter teuren Kakaopreisen und dem heißen Sommer. Nun soll ein alter Bekannter vorm Weihnachtsgeschäft für die Wende sorgen. Auch der Deutschland-Chef muss gehen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
25.10.2026 07:28
Lesezeit: 2 min
Umsatzwarnungen: Lindt & Sprüngli entlässt Konzernchef Lechner
Preiserhöhungen bremsen Absatz: Lindt & Sprüngli kämpft seit Monaten mit Absatzproblemen. (Foto: dpa) Foto: Andreas Arnold

Im Folgenden:

  • Warum Lindt & Sprüngli seinen Konzernchef austauscht.
  • Wie teurer Kakao und gesunkene Absätze den Schweizer Schokoladenkonzern belasten.
  • Welche personellen Konsequenzen das Unternehmen noch zieht.

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