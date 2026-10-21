Finanzen

Analyse: Bei der Luxusaktie zeichnet sich eine Wende ab

Nach mehreren Jahren schwacher Verkäufe und sinkender Gewinne sind die Erwartungen an den Luxuskonzern deutlich zurückgegangen. Die Schwächephase hält an, doch der niedrigere Kurs macht einen vorsichtigen, langfristigen Einstieg interessant.
Autor
avtor
Pär Ståhl
21.10.2026 20:00
Lesezeit: 7 min
Analyse: Bei der Luxusaktie zeichnet sich eine Wende ab
LVMH-Aktie 40 Prozent im Minus: Analyst sieht vorsichtige Kaufchance. (Bild: ChatGPT) Foto: Rolf Vennenbernd

Im Folgenden:

  • Warum der Kursabsturz bei LVMH antizyklischen Anlegern eine langfristige Einstiegschance bietet.
  • Wie die Konsumflaute in China das wichtigste Geschäftsfeld des Luxusgiganten bremst.
  • Welche Faktoren trotz operativer Risiken für eine Erholung der LVMH-Aktie sprechen.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.
  • Investor Felix zeigt auf Finanzsymbole.

    Folgen Sie meiner Geschichte.

    7,99 € / Monat
    Oktober-Aktion statt 21,99 €
    14 € sparen pro Monat
     
    • Tägliche Marktanalysen der DWN-Chefredaktion
    • Endlich keine Werbung mehr
    • Exklusive Interviews mit Top-Ökonomen und Investoren
    • Voller Archiv-Zugriff auf alle Premium-Inhalte
     
    Angebot endet am 27. Oktober, 23:55 Uhr in --:--:--:--

 

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Pär Ståhl

***

Pär Ståhl arbeitet bei Privata Affärer, dem schwedischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschaftsnachrichten im Bonnier-Konzern, das spezialisiert auf Aktienanalyse ist.

Die Schuldenbombe unter der Motorhaube der KI tickt immer lauter. Wo könnte es zuerst krachen?
DWN
Finanzen
Finanzen Die Schuldenbombe unter der Motorhaube der KI tickt immer lauter. Wo könnte es zuerst krachen?
21.10.2026

Investoren zahlen immer höhere Preise für Schutz vor Zahlungsausfällen. Entscheidend wird sein, wer die Verluste trägt, falls die...

Analyse: Bei der Luxusaktie zeichnet sich eine Wende ab
DWN
Finanzen
Finanzen Analyse: Bei der Luxusaktie zeichnet sich eine Wende ab
21.10.2026

Nach mehreren Jahren schwacher Verkäufe und sinkender Gewinne sind die Erwartungen an den Luxuskonzern deutlich zurückgegangen. Die...

Europa wird zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt von einem politischen Sturm erschüttert
DWN
Politik
Politik Europa wird zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt von einem politischen Sturm erschüttert
21.10.2026

Europa müsste gleichzeitig seinen größten Haushalt beschließen, die Ukraine stützen und dem wachsenden Druck aus den USA, Russland und...

In Lettland wurde ein neues Gerät zum Bitcoin-Mining für zu Hause entwickelt – Bitcube
DWN
Technologie
Technologie In Lettland wurde ein neues Gerät zum Bitcoin-Mining für zu Hause entwickelt – Bitcube
21.10.2026

Das Technologieunternehmen Power Mining hat Bitcube auf den Markt gebracht, ein in Lettland entwickeltes Gerät zum Bitcoin-Mining für den...

Blaupause oder teures Experiment? Berlins historischer Anlauf zur Vergesellschaftung
DWN
Immobilien
Immobilien Blaupause oder teures Experiment? Berlins historischer Anlauf zur Vergesellschaftung
21.10.2026

Linke, Grüne und SPD in Berlin haben ihre Sondierungen beendet und wollen Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Der entscheidende Knackpunkt...

Handelskrieg mit China vermeiden: Merz fordert Fairness statt Eskalation
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Handelskrieg mit China vermeiden: Merz fordert Fairness statt Eskalation
21.10.2026

Die EU will sich stärker gegen unfaire Handelspraktiken schützen. Bundeskanzler Friedrich Merz betont jedoch, dass es dabei nicht um...

Ukraine-Wirtschaft schwächelt: Experten senken Wachstumsprognose deutlich
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Ukraine-Wirtschaft schwächelt: Experten senken Wachstumsprognose deutlich
21.10.2026

Die massiven russischen Angriffe verschlechtern die wirtschaftlichen Aussichten der Ukraine spürbar. Das Wiener Institut für...

Tabaksteuer-Panne: Gesetz gilt plötzlich Monate zu früh
DWN
Politik
Politik Tabaksteuer-Panne: Gesetz gilt plötzlich Monate zu früh
21.10.2026

Eigentlich sollten höhere Tabaksteuern erst 2027 greifen. Doch ein Fehler im Bundesfinanzministerium hat dafür gesorgt, dass die Regelung...