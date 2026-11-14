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Gut vorbereitet ins Mitarbeiterjahresgespräch: Feedback und Zielvereinbarungen richtig nutzen

Einmal im Jahr ist es in der Regel so weit: Mitarbeiter und Führungskraft kommen zusammen und lassen gemeinsam das Jahr und die Leistungen des Angestellten im Mitarbeiterjahresgespräch Revue passieren. Damit beide Seiten von dem Gespräch profitieren, gibt es einiges zu beachten.