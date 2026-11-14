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Gut vorbereitet ins Mitarbeiterjahresgespräch: Feedback und Zielvereinbarungen richtig nutzen

Einmal im Jahr ist es in der Regel so weit: Mitarbeiter und Führungskraft kommen zusammen und lassen gemeinsam das Jahr und die Leistungen des Angestellten im Mitarbeiterjahresgespräch Revue passieren. Damit beide Seiten von dem Gespräch profitieren, gibt es einiges zu beachten.
Autor
Lisa Stürznickel
14.11.2026 12:13
Lesezeit: 6 min
Gut vorbereitet ins Mitarbeiterjahresgespräch: Feedback und Zielvereinbarungen richtig nutzen
Erfahren Sie hier, wie Sie ein erfolgreiches Mitarbeiterjahresgespräch führen können (Foto: iStock/ Jacob Wackerhausen). Foto: Jacob Wackerhausen

Im Folgenden:

  • Was unter dem Mitarbeiterjahresgespräch verstanden wird
  • Warum das Gespräch einmal jährlich stattfinden sollte
  • Wie Führungskräfte ein Mitarbeiterjahresgespräch erfolgreich gestalten können

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