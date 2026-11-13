HR-Tech-Unternehmen Empion: KI im Recruiting – die Vermessung der Unternehmenskultur 

„Uns verbindet der Anspruch, den europäischen KI-Champion aufzubauen“

Ein Lebenslauf kann vieles über einen Bewerber verraten: Welche Ausbildung er absolviert hat, ob er Zusatzqualifikationen erworben und welche Sprachen er gelernt hat. Ein entscheidendes Kriterium für eine erfolgreiche Zusammenarbeit lässt daraus jedoch nicht ablesen: Ob der Bewerber zur Unternehmenskultur passt – und umgekehrt das Unternehmen zu ihm. Empion-Gründerin Annika von Mutius setzt auf KI, um Arbeitgeber und Bewerber zusammenzubringen – abgestimmt auf Qualifikation und Unternehmenskultur (Foto: Patrycia Lukas)

Annika von Mutius hat ein Verfahren entwickelt, das die Unternehmenskultur mit den Werten und Fähigkeiten eines Bewerbers abgleicht. Mit einem KI-basierten Matching will die promovierte Mathematikerin nicht nur den deutschen Recruiting-Markt revolutionieren. Im September gab Empion die Übernahme durch den spanischen Wettbewerber Factorial bekannt. „Uns verbindet der Anspruch, den europäischen KI-Champion aufzubauen“, sagt Annika von Mutius.

Empion unterscheidet sich von herkömmlichen Jobportalen und Headhuntern durch ein datenbasiertes, individuelles Matching. Mithilfe künstlicher Intelligenz bringt das Start-up Bewerber und Arbeitgeber zusammen, die nicht nur fachlich, sondern auch hinsichtlich ihrer Persönlichkeit, Werte und Unternehmenskultur zueinander passen.

Je besser die kulturelle Passung, desto länger die Betriebszugehörigkeit

In einer Kulturanalyse erfasst die KI sowohl objektive Merkmale als auch subjektive Präferenzen. Anhand der Antworten ordnet sie die Talente der Bewerber und die Werte des Unternehmens acht Kulturdimensionen zu. Dazu zählen Führung und Team, Entwicklung und Kommunikation, Umgang und Empathie. Anschließend weist Empion Bewerber und Unternehmen einem bestimmten Kulturtyp zu: Ein Bewerber des Typs „Multitasker“ gilt beispielsweise als vielseitig, begeistert und effizient. Ein Unternehmen des Typs „Loft“ bietet ein leistungsorientiertes Umfeld. Im nächsten Schritt prüft das Matching, wie gut beide Seiten zusammenpassen.

Durch die Verbindung von kultureller Passung sowie fachlicher Eignung will Empion die richtigen Menschen in die richtigen Positionen zu bringen. Neben niedrigeren Kosten durch effizientere Recruiting-Prozesse verspricht das Verfahren auch eine höhere Qualität der besetzten Stellen: „Je besser ein Mensch zum Unternehmen passt, desto länger ist die Betriebszugehörigkeit“, so Annika von Mutius. Eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit soll langfristig ein nachhaltiges Unternehmenswachstum ermöglichen. Zu den Kunden zählen Procter & Gamble, Volksbanken und T-Systems.

Wie wichtig Unternehmenskultur ist, weiß Annika von Mutius seit ihrer Kindheit. Als Tochter eines Unternehmers in der Drahtverarbeitung war sie früh in die täglichen Geschäfte eingebunden. „Ich erinnere mich, wie ich schon früh in jeder erdenklichen Rolle mitarbeiten durfte – ob bei der Inventur, beim Gewinderollen oder sogar bei der Sortierung von Metallschrott“, erzählt die Gründerin. „Unternehmerisches Arbeiten ist für mich aufgrund des Familienunternehmens ganz natürlich.“ Weiterlesen Ein Großhändler stellte 35 Roboter ein und verdreifachte so die Kapazität – ist das die Zukunft?

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Der europäische AI Act bremst Unternehmen wie Empion aus

Auf dem Weg zu einem vollständig autonomen Recruiting-Prozess sieht sich Annika von Mutius noch am Anfang. Eine Hürde ist ihrer Ansicht nach der AI Act der Europäischen Union. Die Verordnung soll den Missbrauch künstlicher Intelligenz verhindern und die Grundrechte von Bürgern schützen. Da Empion KI zur Analyse von Persönlichkeiten und Verhaltensweisen einsetzt, fällt das Unternehmen in die Hochrisiko-Gruppe. Das bedeutet höhere Anforderungen an Risikomanagement, Datenschutz und Protokollierung. „Eine Regulierung ist per se nicht das Problem,“ sagt Annika von Mutius. Gerade wenn es um hochsensible Daten wie in der Personalbranche gehe, sei Regulierung wichtig. Problematisch sei die konkrete Ausgestaltung. Statt einer Prüfung vor dem Einsatz von KI hält die Unternehmerin eine nachträgliche Kontrolle für sinnvoller.

Die Entwicklung von KI sowie das Trainieren von Modellen hat Annika von Mutius während eines vierjährigen Aufenthalts im Silicon Valley gelernt. Dort arbeitete sie für ein Robotikunternehmen aus der Pharmaindustrie. „Ich hätte mir keine bessere Schule wünschen können“, so die Gründerin. „Und trotzdem: Ich fühle mich durchweg europäisch.“

Ihre Erfahrung bringt Annika von Mutius inzwischen in verschiedenen Gremien ein. Sie ist unter anderem Vorstandsmitglied des KI-Bundesverbands und als Beirätin für Künstliche Intelligenz des Bundesministeriums für Digitales tätig.