Ein Großhändler stellte 35 Roboter ein und verdreifachte so die Kapazität – ist das die Zukunft?

Automatisierung als Antwort auf den Marktdruck

Das mag auf den ersten Blick wie Science-Fiction klingen. Man denkt dabei vielleicht an Filmklassiker wie „Terminator“, „Robocop“ oder „Wall-E“. Doch wenn Julie Haller Baggesen davon erzählt, wie Carl Ras im vergangenen Jahr in 35 Roboter für das Hauptlager des Großhandelsunternehmens in Herlev investiert hat, ist es trotz allem noch ein weiter Weg bis zu Arnold Schwarzenegger, Cyborgs und fliegenden Droiden. Das berichten unsere Kollegen von Børsen.

Julie Haller Baggesen ist Betriebsleiterin bei Carl Ras, wo die Roboter dazu dienen, das Lager des Unternehmens effizienter zu gestalten, Flexibilität zu schaffen und eine schnellere Belieferung der Kunden zu gewährleisten. „Liefersicherheit ist von entscheidender Bedeutung. Schnelligkeit ist einfach eine wesentliche Anforderung des Marktes, und das stellt natürlich Anforderungen an unsere Agilität, damit wir schnell reagieren können“, sagt sie.

„Es ist ein durchgängiger Trend, dass Unternehmen in großem Umfang automatisieren.“ Lars Bock-Poulsen, Dozent, DTU Engineering Technology

Carl Ras, das sich insbesondere auf die Lieferung von Werkzeugen und Beschlägen für Handwerker spezialisiert hat, ist mit einem Jahresumsatz von mehr als 1,2 Mrd. DKK ein bedeutender Zulieferer für die Baubranche. Es ist nun ein Jahr her, dass das Unternehmen sein neues Lagersystem eingeführt hat, und seitdem hat sich die Kapazität deutlich erhöht, berichtet die Betriebsleiterin. Die Lagerkapazität hat sich somit von 30.000 auf 80.000 Kisten fast verdreifacht, während ca. 87 Prozent aller Auftragszeilen nun über das automatisierte System AutoStore abgewickelt werden. Anfang September beleuchtete die Zeitung „Børsen“ in einer Artikelserie, wie gerade die Automatisierung die dänische Industrie verändert. So hat beispielsweise Søstrene Grene 380 Mio. DKK in Automatisierung investiert, um die Kapazität in den Logistikzentren des Unternehmens zu steigern, und der jütländische Energieversorger Dansk Elektro Instrument Fabrik ist nach Investitionen in die Automatisierung um über 50 Prozent gewachsen.

Wenn Industrieunternehmen zunehmend in Roboter investieren, geht es unter anderem darum, sich weniger abhängig von Arbeitskräften, globalen Lieferketten und instabilen Märkten zu machen. Es geht aber auch um Wettbewerbsfähigkeit. Denn wenn nun Roboter im Lager von Carl Ras in Herlev herumflitzen und Waren kommissionieren, zeigt sich, dass Liefersicherheit und -geschwindigkeit direkt mit der Wettbewerbsfähigkeit in einer unter Druck stehenden Baubranche verknüpft sind. „Der Großteil unserer Kunden erwartet eine Lieferung innerhalb von 24 Stunden, und bei einigen unserer Aufträge liegen wir sogar bei nur 30 Minuten. Wenn die Baubranche unter Druck steht, tickt die Uhr, und jede Minute zählt, wenn man auf einer Baustelle steht“, sagt Julie Haller Baggesen.

Keine Ausnahme

Dass Roboter und Automatisierung Einzug in die Lagerhaltung halten, ist weder Carl Ras noch der Baubranche vorbehalten. Laut Lars Bock-Poulsen, Dozent an der DTU Engineering Technology und Spezialist für Lagerautomatisierung, muss man nicht weiter als fünf bis zehn Jahre zurückblicken, um zu erkennen, wie stark sich dänische Unternehmen inzwischen auf die Automatisierung konzentrieren.

„Es ist ein allgemeiner Trend, dass Unternehmen in großem Umfang automatisieren. Das gilt für ganz Europa, insbesondere aber für Dänemark, wo unsere Lohnkosten im Vergleich zu Ländern wie beispielsweise Indien und China hoch sind“, sagt er und weist darauf hin, dass Unternehmen mithilfe automatisierter Lagersysteme Personalkosten einsparen können – oder stattdessen Arbeitskräfte für wertschöpfendere Aufgaben freisetzen. Gleichzeitig nennt er insbesondere den Online-Handel als einen wesentlichen Faktor. „Es kommt aber auch darauf an, womit man konkurriert. Wenn es um schnelle Lieferung geht, ist die Automatisierung definitiv von Vorteil, und für ein Unternehmen wie Carl Ras, das die Baubranche beliefert, ist die Liefersicherheit wohl ein entscheidender Wettbewerbsfaktor“, sagt Lars Bock-Poulsen.

Auch Christian Larsen beobachtet, wie sich immer mehr Unternehmen dafür entscheiden, ihre Lagerprozesse zu automatisieren. Er ist Professor am Institut für Wirtschaftswissenschaften der Universität Aarhus und zählt unter anderem die Lagerwirtschaft zu seinen Fachgebieten. Er weist darauf hin, dass durch Automatisierung wichtiges Wissen im Unternehmen erhalten bleiben kann. Wenn beispielsweise erfahrene Lagerarbeiter in den Ruhestand gehen, laufen Unternehmen Gefahr, Wissen über ihr Lager zu verlieren – doch ein Teil dieses Wissens lässt sich stattdessen in Roboter, Algorithmen und Systeme einbetten. „Das kann eine Menge Vorteile mit sich bringen“, sagt er, „und es liegt auf der Hand: Wenn man plötzlich automatisieren kann, sollte man – unter sonst gleichen Bedingungen – Fehler bei der Kommissionierung und damit bei der Lieferung minimieren können.“

Personalabbau und Qualifizierung der Belegschaft

Gerade die Liefersicherheit ist ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor für Carl Ras, sagt Julie Haller Baggesen. Dabei geht es nicht nur um Geschwindigkeit und Verfügbarkeit, sondern auch darum, die Qualität der Lieferungen an die Kunden sicherzustellen. „Da viele Prozesse rund um die Kommissionierung automatisiert werden, minimieren wir das Risiko menschlicher Fehler. Wir können bereits jetzt feststellen, dass wir eine niedrigere Fehlerquote haben“, sagt sie. Aber wie funktioniert ein solches automatisiertes Lagersystem konkret?

30 Mio. DKK hat die Erweiterung des Lagers bei Carl Ras gekostet.

Auch hier muss man sich von der hollywoodreifen Vorstellung eines Roboters lösen. Denn es handelt sich um eine kleine, quadratische Maschine, die auf einem großen Raster aus Kisten herumflitzt und laufend Informationen darüber erhält, welche Bestellungen sowohl für die Filialen des Unternehmens als auch für die Kunden vorbereitet werden müssen. Der Roboter erfasst und sammelt alle benötigten Kartons und bringt sie schließlich zu den verschiedenen Kommissionierstationen, wo einem Menschen – einem Kommissionierer – die zu versendenden Waren präsentiert werden.

„Es ist schon fast magisch, dabei zuzusehen, wie hier gearbeitet wird“, sagt Julie Haller Baggesen, die nicht ausschließt, dass auch der Kommissionierer eines Tages durch einen Roboter ersetzt werden könnte. Haben die Automatisierung und die neuen Roboter dazu geführt, dass Mitarbeiter im Lager entlassen werden mussten? „Ja, das ist der Fall“, sagt sie. „In unserem Lager haben wir eine hohe Fluktuation bei den Mitarbeitern, und wir haben viele Studenten, die jedes Jahr zu uns kommen und ein Jahr oder anderthalb Jahre hier bleiben. Es ist klar, dass wir jetzt nicht mehr so viele Mitarbeiter benötigen, was zu einem Personalabbau im Lager geführt hat.“

Gleichzeitig stellt das neue System Anforderungen an die Mitarbeiter, die am täglichen Lagerbetrieb beteiligt sind. „Die Mitarbeiter, die im täglichen Betrieb im Team arbeiten, müssen natürlich weitergebildet werden. Sie benötigen andere Fähigkeiten, denn sie müssen einspringen können, wenn es zu einem Ausfall kommt oder etwas nicht richtig funktioniert“, sagt die Betriebsleiterin. X Newsletter Premium Exklusive Inhalte, Insider-Wissen und besondere Vorteile – sichern Sie sich jetzt den Zugang zu unserem Premium-Newsletter und seien Sie immer einen Schritt voraus! E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Betriebswirtschaftliche Kalkulation

Es ist eine Sache, den Betrieb zu automatisieren, um ihn zu optimieren und mehr Pakete schneller zu versenden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine andere Sache sind die ökologischen Ambitionen, die für immer mehr Unternehmen an Bedeutung gewinnen. Bei Carl Ras wurden laut einem CSR-Bericht für 2025 eine Reihe verschiedener Reduktionsmaßnahmen eingeleitet, die das Unternehmen bei der Erreichung seiner Klimaziele unterstützen sollen. Zu den Zielen gehört unter anderem, bis 2030 in den Bereichen Scope 1 und 2 – direkte und indirekte Emissionen – CO₂-neutral zu sein. Die Gesamtemissionen wurden von 2023 bis 2025 um ca. 23 Prozent reduziert, was unter anderem auf einen Rückgang der Emissionen von Firmenfahrzeugen und einen Rückgang des Energieverbrauchs zurückzuführen ist, heißt es.

Doch Klima und Umwelt seien kein „treibender Faktor“ bei der Einführung des neuen automatisierten Lagersystems gewesen, sagt Julie Haller Baggesen. „Das ist nicht der entscheidende Faktor für das Projekt selbst. Es ist eher ein ‚Nice-to-have‘ im Vergleich zu dem großen wirtschaftlichen Treiber, nämlich der Effizienz“, sagt sie. Gibt es dennoch das Bestreben oder die Hoffnung, dass das neue System langfristig zur Klimabilanz beitragen kann? „Ich glaube, es wäre etwas weit hergeholt, wenn ich sagen würde, dass dies langfristig die treibende Kraft sein soll. Das Einzige, was ich sehe, ist ganz einfach: Je mehr wir uns auf einer kleineren Fläche konzentrieren können, desto weniger verbrauchen wir Licht, Wärme, Wasser und Strom“, sagt sie.

„Der Großteil unserer Kunden erwartet eine Lieferung innerhalb von 24 Stunden, und bei einigen unserer Aufträge liegen wir sogar bei nur 30 Minuten.“ Julie Haller Baggesen, Betriebsleiterin, Carl Ras

Laut der Betriebsleiterin ist es schwierig, den aktuellen Energieverbrauch im neuen AutoStore mit dem früheren zu vergleichen. In einer SMS teilt sie jedoch anschließend mit, dass der Anbieter des neuen Lagersystems davon ausgeht, dass die Anlage nur ein Viertel so viel Platz benötigt wie ein „traditionelles“ Lager, was zu einer entsprechenden Energieeinsparung führt. Fragt man Christian Larsen, ist der Klimaschutz selten der ausschlaggebende Grund dafür, dass Unternehmen sich generell für die Automatisierung ihrer Lager entscheiden. „Ich glaube, es ist eine reine betriebswirtschaftliche Kalkulation“, sagt er. „Es geht ja darum, die Effizienz zu steigern. Wenn es Probleme gibt, wie zum Beispiel mangelnde Kapazität oder sehr arbeitsintensive Prozesse, sind es in der Regel Effizienzsteigerungen, die den Ausschlag geben.“ Weiterlesen Anthropic-IPO rückt näher, OpenAI bremst: Was passiert mit den Rekord-Börsengängen?

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In sechs Jahren amortisiert

Auch Lars Bock-Poulsen hat nicht den Eindruck, dass Klima und Umwelt in der Regel eine wesentliche Rolle bei den Entscheidungen von Unternehmen zur Automatisierung ihrer Lagersysteme spielen. Dennoch könnten potenziell klimatische Vorteile erzielt werden, vermutet er. „Mit weniger Fehlkommissionierungen minimiert man vielleicht die Anzahl der Nachbestellungen, die versendet werden müssen. Man vermeidet vielleicht etwas Retourenlogistik für diejenigen, denen falsche Waren geliefert wurden, aber wie groß die tatsächliche Bedeutung davon ist, weiß ich nicht“, sagt er.

„Geschwindigkeit ist einfach eine wesentliche Anforderung des Marktes, und das stellt natürlich Anforderungen an unsere Agilität, damit wir schnell handeln können“, sagt Julie Haller Baggesen, Betriebsleiterin bei Carl Ras.

Seit der Dozent Anfang der 1990er Jahre als Projektleiter in einem Lager in Bjerringbro tätig war, hat sich die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Lagerabläufe gestalten, erheblich verändert, sagt er. Und obwohl die Automatisierung von Lagersystemen klare Vorteile hat, bringt sie auch eine Einschränkung mit sich. „Bei einem manuell betriebenen Lager hat man ja immer die Möglichkeit, mehr Personal einzusetzen – bis zu einer gewissen Grenze. Bei einem automatisierten Lager ist das nicht in gleicher Weise möglich, da es dort eine Kapazitätsgrenze gibt, an der man sozusagen schachmatt ist und nichts mehr tun kann“, sagt er.

Es ist nun über ein Jahr her, dass Carl Ras sein neues Lagersystem eingeführt hat. Und auch wenn es zeitweise ein „holpriger Weg“ war, ist Julie Haller Baggesen mit der Einführungsphase zufrieden. „Ich glaube, wenn man eine so große Umstellung vornimmt, gibt es immer Dinge, an die man sich erst anpassen muss“, sagt sie. „Es gab ab und zu Pizza und Frühstück, um die Motivation im Team aufrechtzuerhalten, und die Mitarbeiter haben das, was wir durchgemacht haben, wirklich toll gemeistert.“

„Bei Carl Ras ist es so, dass niemand nach Hause geht, bevor wir alles bis auf den letzten Rest abgearbeitet haben. Und da wir unsere Kapazität erheblich gesteigert haben, hat das natürlich rundum für Freude an der Arbeit gesorgt“, sagt sie. Die Erweiterung des Lagersystems von Carl Ras hat rund 30 Millionen Kronen gekostet, schrieb die Zeitung „Børsen“ kurz nach der Umsetzung im vergangenen Jahr. Eine Investition, deren Amortisation voraussichtlich etwa sechs Jahre dauern wird, sagt Julie Haller Baggesen heute. „Wir schauen uns an, welche Effizienzsteigerungen wir pro Jahr erwarten – und das ist ja eine Menge Arbeitskraft –, und summieren diese über die Jahre hinweg. Also, wie viele Arbeitsstunden wir im Laufe der Jahre durch Automatisierung einsparen“, sagt Julie Haller Baggesen.