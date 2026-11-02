Politik

Russland-Expertin: Die Wirtschaft wird Putin nicht stoppen

Die russische Wirtschaft ist ein Instrument für die politische Richtung des Kremls, kein Kompass. Der Kurs bleibt auch unter wirtschaftlichem Druck bestehen, meint Gudrun Persson, eine der führenden Russland-Expertinnen Schwedens. „Ich sehe kein vernünftiges Ende des Krieges in der Ukraine“, sagt sie bei einem Autorengespräch.