Politik

Russland-Expertin: Die Wirtschaft wird Putin nicht stoppen

Die russische Wirtschaft ist ein Instrument für die politische Richtung des Kremls, kein Kompass. Der Kurs bleibt auch unter wirtschaftlichem Druck bestehen, meint Gudrun Persson, eine der führenden Russland-Expertinnen Schwedens. „Ich sehe kein vernünftiges Ende des Krieges in der Ukraine“, sagt sie bei einem Autorengespräch.
Autor
avtor
Johanna Saldert
02.11.2026 06:02
Lesezeit: 4 min
Russland-Expertin: Die Wirtschaft wird Putin nicht stoppen
Die Russland-Expertin und Autorin Gudrun Persson (links) wird von Helle Klein, der Geschäftsführerin der Sigtuna-Stiftung, im Rahmen des öffentlichen Autoren-Gesprächs am Sonntag, dem 18. Oktober, in Sigtuna befragt. (Bild: Johanna Saldert/Dagens Industri) Foto: Johanna Saldert

Im Folgenden:

  • Warum Sanktionen und wirtschaftlicher Druck den Kurs des Kremls nicht verändern werden.
  • Weshalb der Westen die Handlungslogik Moskaus durch eigenes Spiegeldenken systematisch fehleinschätzt.
  • Welche strategischen Ziele der Kreml weit über die Ukraine hinaus tatsächlich verfolgt.

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Johanna Saldert

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