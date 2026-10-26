Familienticket: Deutsche Bahn bietet Ticket für Familien ab heute dauerhaft an

Deutsche Bahn: Familienticket ab heute dauerhaft buchbar

Die Deutsche Bahn bietet ihr Familienticket künftig wieder dauerhaft für Fernverkehrsreisen an. Der Fahrpreis von 99,99 Euro schließt Sitzplatzreservierungen sowie die Hin- und Rückfahrt mit IC oder ICE ein. Das Angebot gilt für Fahrten ab 1. November.

Heftige Kritik hatte die Bahn Mitte 2025 mit der Abschaffung ihrer Familienreservierung ausgelöst. Zuvor konnten Familien bis zu fünf Sitzplätze zusammen für 10,40 Euro reservieren. Seither fällt die Gebühr für jeden einzelnen Sitzplatz an. Während der diesjährigen Sommerferien führte der bundeseigene Konzern erstmals das Familienticket ein. Damit reagierte das Unternehmen auf den Ärger über das Ende der Familienreservierung. Das zunächst befristete Angebot bleibt jetzt dauerhaft verfügbar.

Die Sitzplatzreservierung gehört beim Familienticket bereits zum Leistungsumfang. Bis zu fünf Personen können damit deutschlandweit in der zweiten Klasse der Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn reisen. Für Hin- und Rückfahrt zahlen sie zusammen knapp hundert Euro. Eine einfache Fahrt kostet 59,99 Euro.

Familienticket der Deutschen Bahn ohne begrenzte Stückzahlen

Für die Nutzung müssen die Reisenden nicht miteinander verwandt sein. Nach Bahn-Angaben kann ein Erwachsener (ab 15 Jahren) bis zu vier Kinder mitnehmen. Reisen zwei Erwachsene gemeinsam, können bis zu drei Kinder dabei sein.

Eine Bahnsprecherin erklärte auf Anfrage, man werde das Familienticket "in einer sehr hohen Verfügbarkeit anbieten". "Es gibt keine von vornherein beschränkten Stückzahlen." Allerdings könne das Ticket auf einzelnen, bereits stark gebuchten Verbindungen nicht mehr verfügbar sein.

Nach Einschätzung der Sprecherin hat das Familienticket dazu beigetragen, dass mehr Familien Bahn fahren. Im Sommer seien fast 100.000 Familien mehr unterwegs gewesen als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Dabei hätten sie entweder das Familienticket oder Sparpreise genutzt.

Eine wachsende Nachfrage von Familien stellt die Bahn seit Jahren fest. Auch nach der Abschaffung der Familienreservierung habe sich an dieser Entwicklung nichts geändert.

Familienticket: Vor der Buchung Preise vergleichen

Das dauerhafte Familienticket erleichtert die Kostenplanung für gemeinsame Fernverkehrsreisen. Die enthaltenen Reservierungen machen das Angebot besonders für Familien interessant, die zusammen sitzen möchten. Trotzdem lohnt sich ein Vergleich mit anderen Fahrkarten. Denn nach Angaben der Deutschen Bahn reisen Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren im Fernverkehr kostenlos, wenn eine mindestens 15 Jahre alte Begleitperson mitfährt und sie bei der Buchung angegeben werden.