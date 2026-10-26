Goldpreis aktuell: Warum die 4.000-Dollar-Marke vor der Fed-Entscheidung wieder wackelt

Goldpreis aktuell: Vor Fed-Entscheidung wackelt die 4.000-Dollar-Marke

Am Montag liefert der Goldmarkt ein widersprüchliches Bild. Früh im internationalen Handel schwankte der Spotpreis für Gold nahe der runden Schwelle von 4.000 Dollar je Feinunze. Die abrufbaren historischen XAU/USD-Handelsdaten wiesen für den 26. Oktober eine Goldpreisspanne zwischen rund 3.978 und 4.017 Dollar aus. Kurz vor Handelsbeginn an den europäischen Börsen zeigt sich der Goldpreis aktuell annähernd 0,17 Prozent fester bei 4.009 Dollar. Das ist eine Momentaufnahme, keine verbindliche Preisgarantie.

Die Bedeutung der runden Marke bei 4.000 US-Dollar ist vor allem psychologisch. Ein Goldkurs knapp darüber signalisiert noch keinen nachhaltigen Aufwärtstrend. Umgekehrt entscheidet ein kurzfristiger Rückgang unter die Schwelle nicht darüber, ob Gold seine langfristige Rolle als Krisenanlage verliert. Wesentlich sind die realen Kapitalmarktzinsen, der Dollar und die Entwicklung der Nachfrage großer Investoren.

Goldpreis aktuell: Fed-Sitzung am 27. und 28. Oktober entscheidet über Erwartungen

Die amerikanische Zentralbank wird am Dienstag und Mittwoch über ihre Geldpolitik beraten. Der offizielle Terminplan der Federal Reserve nennt den 27. und 28. Oktober als nächsten FOMC-Termin und eine Pressekonferenz am Mittwoch. Der Beschluss liegt noch nicht vor. Deshalb wären Angaben über eine bereits erfolgte Zinserhöhung oder Zinssenkung verfrüht.

Gold wirft weder Zinsen noch Dividenden ab. Steigen die Renditen von US-Staatsanleihen und die erwarteten Realzinsen, nehmen die Opportunitätskosten des Haltens zu. Sinkende Renditen können hingegen entlasten. Marktteilnehmer schauen daher nicht nur auf den Leitzins, sondern vor allem auf Aussagen zum künftigen Inflationspfad. Eine restriktive Botschaft kann Gold belasten, selbst wenn die Fed den Zinssatz unverändert lässt. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ölpreise, Inflation und Nahostrisiken verstärken den Zielkonflikt

Steigende Energiepreise können Gold zunächst als Krisenschutz attraktiver erscheinen lassen. Gleichzeitig erhöhen sie den Inflationsdruck und damit die Wahrscheinlichkeit einer restriktiveren Geldpolitik. Das ist das zentrale Dilemma der aktuellen Marktphase: Geopolitische Unsicherheit erzeugt Nachfrage nach Sicherheit, während die Reaktion der Anleihemärkte den Goldpreis bremsen kann.

Der Wochenmarktbericht des World Gold Council vom 19. Oktober beschrieb genau diesen Zielkonflikt. Staatsanleihen könnten bei Aktienrisiken wieder als sicherer Hafen konkurrieren; zugleich reduzierten sinkende Renditen die Kosten der Goldhaltung. Diese Beobachtung erklärt, warum das Edelmetall selbst bei schlechten Schlagzeilen nicht zwangsläufig steigt.

Warum die ETF-Nachfrage das Goldpreisrätsel nicht allein löst

Eine weitere scheinbare Unstimmigkeit zeigt sich bei den Investmentströmen. Der World Gold Council analysierte für September einen Goldpreisrückgang von 8,5 Prozent in US-Dollar, obwohl Gold-ETFs Zuflüsse von rund 67 Tonnen verzeichneten. Gleichzeitig wurden Terminmarktpositionen abgebaut. Starke Käufe über ein Anlageinstrument können daher durch Verkäufe anderer Marktteilnehmer überkompensiert werden.

Für deutsche Anleger kommt ein zweiter Effekt hinzu: der Wechselkurs. Ein stabiler Dollarpreis kann in Euro steigen oder sinken, je nachdem, wie sich EUR/USD bewegt. Goldsparpläne, Münzen, Barren und börsengehandelte Produkte haben zudem unterschiedliche Kosten, Spreads und Risiken. Die internationale Spotnotierung ist nicht identisch mit dem Kaufpreis beim Edelmetallhändler. X Newsletter Premium Exklusive Inhalte, Insider-Wissen und besondere Vorteile – sichern Sie sich jetzt den Zugang zu unserem Premium-Newsletter und seien Sie immer einen Schritt voraus! E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Goldpreis: Was die kommende Handelswoche wirklich entscheidet

Das kurzfristige Szenario hängt an der Fed-Kommunikation, den Anleiherenditen und neuen Meldungen zur Energieversorgung. Eine bestätigte Entspannung bei Inflation und Renditen könnte Gold stützen. Bleiben Ölpreise und Inflationssorgen hoch, kann der Druck anhalten. Keines der Szenarien ist zum jetzigen Zeitpunkt gesichert.

Anleger sollten die tatsächliche Notierung mit Zeitstempel prüfen, nicht einen in sozialen Netzwerken zirkulierenden Rekordkurs übernehmen. Die entscheidende Frage ist weniger, ob 4.000 Dollar an einem einzelnen Morgen kurz überschritten werden, sondern ob neue Käufer bereit sind, das Niveau auch nach der Zentralbanksitzung zu halten.

Goldpreis-Entwciklung: Die Fed bestimmt das nächste Signal

Die Marke von 4.000 Dollar wird am Goldmarkt wieder zum Gradmesser für Unsicherheit. Entscheidend ist jedoch nicht die runde Zahl, sondern das Zusammenspiel aus Inflation, Renditen und Nachfrage. Die Federal Reserve entscheidet erst am Mittwoch; ihr künftiger Kurs bleibt offen. Höhere Ölpreise können zugleich Krisensorgen verstärken und Zinserwartungen nach oben treiben. Das erklärt die widersprüchliche Reaktion des Edelmetalls.