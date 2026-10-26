Finanzen

Goldpreis aktuell: Warum die 4.000-Dollar-Marke vor der Fed-Entscheidung wieder wackelt

Zum Wochenstart pendelt Gold um die Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Nach dem jüngsten Rückgang ringen Anleger um eine neue Richtung. Im Fokus stehen die US-Notenbank, hohe Ölpreise und die Frage, ob Gold noch als sicherer Hafen funktioniert.
Autor
avtor
Markus Gentner
26.10.2026 08:53
Lesezeit: 9 min
Goldpreis aktuell: Warum die 4.000-Dollar-Marke vor der Fed-Entscheidung wieder wackelt
Goldpreis aktuell vor Fed-Entscheid: Rutscht der Goldkurs unter die 4.000-Dollar-Marke? (Bild: iStockphoto.com/kuppa_rock) Foto: kuppa_rock

Goldpreis aktuell: Vor Fed-Entscheidung wackelt die 4.000-Dollar-Marke

Am Montag liefert der Goldmarkt ein widersprüchliches Bild. Früh im internationalen Handel schwankte der Spotpreis für Gold nahe der runden Schwelle von 4.000 Dollar je Feinunze. Die abrufbaren historischen XAU/USD-Handelsdaten wiesen für den 26. Oktober eine Goldpreisspanne zwischen rund 3.978 und 4.017 Dollar aus. Kurz vor Handelsbeginn an den europäischen Börsen zeigt sich der Goldpreis aktuell annähernd 0,17 Prozent fester bei 4.009 Dollar. Das ist eine Momentaufnahme, keine verbindliche Preisgarantie.

Die Bedeutung der runden Marke bei 4.000 US-Dollar ist vor allem psychologisch. Ein Goldkurs knapp darüber signalisiert noch keinen nachhaltigen Aufwärtstrend. Umgekehrt entscheidet ein kurzfristiger Rückgang unter die Schwelle nicht darüber, ob Gold seine langfristige Rolle als Krisenanlage verliert. Wesentlich sind die realen Kapitalmarktzinsen, der Dollar und die Entwicklung der Nachfrage großer Investoren.

Goldpreis aktuell: Fed-Sitzung am 27. und 28. Oktober entscheidet über Erwartungen

Die amerikanische Zentralbank wird am Dienstag und Mittwoch über ihre Geldpolitik beraten. Der offizielle Terminplan der Federal Reserve nennt den 27. und 28. Oktober als nächsten FOMC-Termin und eine Pressekonferenz am Mittwoch. Der Beschluss liegt noch nicht vor. Deshalb wären Angaben über eine bereits erfolgte Zinserhöhung oder Zinssenkung verfrüht.

Gold wirft weder Zinsen noch Dividenden ab. Steigen die Renditen von US-Staatsanleihen und die erwarteten Realzinsen, nehmen die Opportunitätskosten des Haltens zu. Sinkende Renditen können hingegen entlasten. Marktteilnehmer schauen daher nicht nur auf den Leitzins, sondern vor allem auf Aussagen zum künftigen Inflationspfad. Eine restriktive Botschaft kann Gold belasten, selbst wenn die Fed den Zinssatz unverändert lässt.

Ölpreise, Inflation und Nahostrisiken verstärken den Zielkonflikt

Steigende Energiepreise können Gold zunächst als Krisenschutz attraktiver erscheinen lassen. Gleichzeitig erhöhen sie den Inflationsdruck und damit die Wahrscheinlichkeit einer restriktiveren Geldpolitik. Das ist das zentrale Dilemma der aktuellen Marktphase: Geopolitische Unsicherheit erzeugt Nachfrage nach Sicherheit, während die Reaktion der Anleihemärkte den Goldpreis bremsen kann.

Der Wochenmarktbericht des World Gold Council vom 19. Oktober beschrieb genau diesen Zielkonflikt. Staatsanleihen könnten bei Aktienrisiken wieder als sicherer Hafen konkurrieren; zugleich reduzierten sinkende Renditen die Kosten der Goldhaltung. Diese Beobachtung erklärt, warum das Edelmetall selbst bei schlechten Schlagzeilen nicht zwangsläufig steigt.

Warum die ETF-Nachfrage das Goldpreisrätsel nicht allein löst

Eine weitere scheinbare Unstimmigkeit zeigt sich bei den Investmentströmen. Der World Gold Council analysierte für September einen Goldpreisrückgang von 8,5 Prozent in US-Dollar, obwohl Gold-ETFs Zuflüsse von rund 67 Tonnen verzeichneten. Gleichzeitig wurden Terminmarktpositionen abgebaut. Starke Käufe über ein Anlageinstrument können daher durch Verkäufe anderer Marktteilnehmer überkompensiert werden.

Für deutsche Anleger kommt ein zweiter Effekt hinzu: der Wechselkurs. Ein stabiler Dollarpreis kann in Euro steigen oder sinken, je nachdem, wie sich EUR/USD bewegt. Goldsparpläne, Münzen, Barren und börsengehandelte Produkte haben zudem unterschiedliche Kosten, Spreads und Risiken. Die internationale Spotnotierung ist nicht identisch mit dem Kaufpreis beim Edelmetallhändler.

Goldpreis: Was die kommende Handelswoche wirklich entscheidet

Das kurzfristige Szenario hängt an der Fed-Kommunikation, den Anleiherenditen und neuen Meldungen zur Energieversorgung. Eine bestätigte Entspannung bei Inflation und Renditen könnte Gold stützen. Bleiben Ölpreise und Inflationssorgen hoch, kann der Druck anhalten. Keines der Szenarien ist zum jetzigen Zeitpunkt gesichert.

Anleger sollten die tatsächliche Notierung mit Zeitstempel prüfen, nicht einen in sozialen Netzwerken zirkulierenden Rekordkurs übernehmen. Die entscheidende Frage ist weniger, ob 4.000 Dollar an einem einzelnen Morgen kurz überschritten werden, sondern ob neue Käufer bereit sind, das Niveau auch nach der Zentralbanksitzung zu halten.

Goldpreis-Entwciklung: Die Fed bestimmt das nächste Signal

Die Marke von 4.000 Dollar wird am Goldmarkt wieder zum Gradmesser für Unsicherheit. Entscheidend ist jedoch nicht die runde Zahl, sondern das Zusammenspiel aus Inflation, Renditen und Nachfrage. Die Federal Reserve entscheidet erst am Mittwoch; ihr künftiger Kurs bleibt offen. Höhere Ölpreise können zugleich Krisensorgen verstärken und Zinserwartungen nach oben treiben. Das erklärt die widersprüchliche Reaktion des Edelmetalls.

Wer in Deutschland investiert, muss zusätzlich den Euro-Dollar-Kurs und die Kosten seines Produkts berücksichtigen. Ein einzelner Kursausschlag ersetzt keine Strategie. Erst die nächsten Handels- und Inflationsdaten zeigen, ob der Markt Stabilität findet oder weiter schwankt. Die wirtschaftliche Entwicklung bleibt sorgfältig zu beobachten.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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