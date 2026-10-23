Wirtschaft

DWN-Podcast Folge 48: Die Woche im Rückblick – KW 43

Unser neuer Podcast ist da: Die ganze Woche in wenigen Minuten. Der DWN-Wochenrückblick bringt die Themen, die zählen – eingeordnet, nicht nur aufgezählt.
Autor
avtor
Julia Jurrmann
23.10.2026 14:04
Lesezeit: 6 min
DWN-Podcast Folge 48: Die Woche im Rückblick – KW 43
DWN-Wochenrückblick Podcast KW 43 Folge 48 2026. (Bild: DWN)

Seit fast zwei Jahrzehnten schien für Notenbanken weltweit nur eine Regel zu gelten: Gold kaufen um jeden Preis. Doch genau diese Ära gerät jetzt ins Wanken. Ausgerechnet einer der weltweit aktivsten Käufer zieht die Reißleine und beginnt, seine riesigen Goldreserven gezielt abzuverkaufen.

Der Grund trifft den Nerv aller Anleger: Verlockend hohe Renditen bei US-Staatsanleihen machen den Dollar schlagartig wieder zur renditestarken Alternative gegenüber dem zinslosen Edelmetall. Wenn sogar BIZ-Analysen warnen, dass Gold in echten Krisenzeiten seinen Status als sicherer Hafen einbüßen kann, sollten Sie jetzt genauer hinhören. In dieser Folge erfahren Sie, was diese historische Kehrtwende für den Markt und Ihr Vermögen bedeutet.

Die Themen im Überblick

1. Goldrausch gestoppt

Warum Zentralbanken schlagartig verkaufen: Wenn selbst Großkäufer wie die Nationalbank Kasachstans schlagartig Gold abstoßen und in hochverzinste US-Anleihen umschichten, stellt das die gewohnte Sicherheit des Edelmetalls grundsätzlich infrage. Für Sie als Anleger bedeutet das: Der vermeintlich unerschütterliche Krisenschutz könnte in extrem turbulenten Marktphasen überraschend ins Wanken geraten.

2. Roboter-Schock aus China

Der ungleiche Kampf um Deutschlands Autobauer: Der Vormarsch chinesischer Automarken basiert auf hochautomatisierten „Dark Factories“ und KI, gegen die traditionelle europäische Hersteller kaum noch ankommen. Wenn Sie die Debatte um den Industriestandort verfolgen, zeigt dieses Insider-Gespräch eindringlich, wie europäische Zölle den nötigen Wandel eher verschlafen als aufhalten.

3. Der wahre Putin-Deal

Was hinter Trumps Diesel-Vorwand steckt: Hinter Donald Trumps vermeintlich kleinem Diesel-Abkommen mit Wladimir Putin verbergen sich in Wahrheit weitreichende Milliarden-Geschäfte über Sanktionsumgehungen, Nord Stream und Lukoil-Übernahmen. Solche geopolitischen Absprachen sollten Sie aufmerksam beobachten, da sie die globale Wirtschaftsordnung radikal verschieben können.

4. Teure Entkopplung

Europas Sturz in Chinas Rohstoff-Falle: Europas Versuch, sich von russischen Seltenen Erden zu lösen, droht direkt in die nächste Abhängigkeit von China zu führen oder von aggressiven US-Milliardeninvestitionen verdrängt zu werden. Das verdeutlicht eine schleichende Gefahr für den europäischen Industriestandort, wenn heimische Betriebe im globalen Wettlauf um kritische Materialien den Kürzeren ziehen.

5. Gebraucht schlägt Neuware

Vinteds Angriff auf den Einzelhandel: Mit gebührenfreiem C2C-Handel und eigener Logistik drängt Vinted aggressiv in immer neue Produktkategorien und verdrängt beim Verbraucher systematisch den Kauf von Neuware. Für den klassischen Einzelhandel ist das ein alarmierender Strukturwandel, während Konsumenten in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten ihr Kaufverhalten grundlegend verändern.

6. Das Grönland-Manöver

Trumps großer Bluff vor den Wahlen: Donald Trumps Ankündigung, Grönland nach Öl, Gas und Seltenen Erden zu durchsuchen, entpuppt sich bei genauerer Analyse als reine Symbolpolitik für die anstehenden US-Zwischenwahlen. Lassen Sie sich von solchen Schlagzeilen nicht verunsichern, denn rechtliche Hürden und Grönlands lokaler Förderstopp machen schnelle Rohstofffunde nahezu unmöglich.

7. Zinsfalle Betriebsprüfung

Wenn der Fiskus doppelt abkassiert: Ab 2027 plant die Bundesregierung eine Verdopplung der Zinsen auf Steuernachzahlungen auf 3,6 Prozent pro Jahr, was schleppende Betriebsprüfungen für Unternehmen zur teuren Falle macht. Falls Sie unternehmerisch tätig sind oder Nachzahlungen erwarten, zwingt diese Neuregelung zu vorausschauendem Handeln, bevor die Zinsuhr unbarmherzig tickt.

Warum diese Woche so entscheidend war

Wenn Sie in diesen Tagen das Gefühl haben, dass bisher unumstößliche Regeln einfach beiseitegewischt werden, täuscht Sie Ihr Bauchgefühl nicht. Ob der überraschende Kurswechsel beim Gold, die schleichende Zinsfalle des Finanzamts oder der radikale Umbruch unserer Industrie: Das, was Sie sich über Jahre hart aufgebaut und abgesichert haben, trifft plötzlich auf völlig neue Realitäten. Wer diese Zusammenhänge frühzeitig versteht, lässt sich von den nächsten Markt- und Regeländerungen nicht überraschen.

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Julia Jurrmann
Als Head of Operations verantwortet Julia Jurrmann die zentralen Abläufe hinter den Kulissen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Ihre Tätigkeit hat sie bereits 2012 in der Redaktion von BF Blogform Social Media begonnen, wechselte 2019 aber zum Abonnenten-Management. Mittlerweile koordiniert sie redaktionelle, technische und organisatorische Prozesse im eigenen Haus sowie in anderen Unternehmen der Bonnier Verlagsgruppe. Ihr Master-Studium der Latinistik absolvierte sie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
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