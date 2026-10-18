Wirtschaft

Zeekr greift BMW und Mercedes an: Ex-BMW-Manager rechnet mit Europas Autobauern ab

In chinesischen Autofabriken verschwinden die Menschen, Roboter übernehmen ihre Arbeit. Während BMW, Mercedes und Audi unter Kostendruck stehen, produziert Zeekr mit künstlicher Intelligenz und hoch automatisierten Fabriken immer effizienter. Europa versucht, seine Autoindustrie mit Zöllen zu schützen. Doch ausgerechnet ein früherer BMW-Manager hält das für einen schweren Fehler. Zeekr-Europachef Lothar Schupet erklärt, warum deutsche Autobauer den Anschluss verlieren könnten.