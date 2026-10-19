Politik

Experte: Trumps neue Grönland-Ankündigung dreht sich um etwas ganz anderes

Donald Trump kündigt eine großangelegte Suche nach Öl, Gas und kritischen Mineralien in Grönland an. Doch zwei Experten bezweifeln, dass daraus kurzfristig neue Förderprojekte entstehen. Sie verweisen auf Grönlands eigene Rechte über den Untergrund, bestehende Förderstopps und vor allem auf den innenpolitischen Druck vor den US-Zwischenwahlen.
Autor
avtor
Helena Bang-Udesen
19.10.2026 06:04
Lesezeit: 7 min
Experte: Trumps neue Grönland-Ankündigung dreht sich um etwas ganz anderes
Der Regierungschef von Grönland, Jens-Frederik Nielsen, US-Präsident Donald Trump und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen unterzeichneten im September ein historisches Verteidigungs- und Sicherheitsabkommen über Grönland. (Bild: dpa) Foto: Mads Claus Rasmussen

Im Folgenden:

  • Warum Donald Trumps Ankündigung zu Grönlands Rohstoffen vor allem auf die US-Zwischenwahlen abzielt.
  • Welche rechtlichen Sonderrechte das neue Sicherheitsabkommen den USA bei strategischen Rohstoffen einräumt.
  • Weshalb Grönlands geltendes Recht und eigene Förderstopps Trumps Energieplänen entgegenstehen.

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Helena Bang-Udesen

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Helena Bang-Udesen arbeitet bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern.

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