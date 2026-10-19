Politik

Experte: Trumps neue Grönland-Ankündigung dreht sich um etwas ganz anderes

Donald Trump kündigt eine großangelegte Suche nach Öl, Gas und kritischen Mineralien in Grönland an. Doch zwei Experten bezweifeln, dass daraus kurzfristig neue Förderprojekte entstehen. Sie verweisen auf Grönlands eigene Rechte über den Untergrund, bestehende Förderstopps und vor allem auf den innenpolitischen Druck vor den US-Zwischenwahlen.