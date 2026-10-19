Politik

Steuerzinsen 2027: Nachzahlungen sollen doppelt verzinst werden

100.000 Euro Steuernachzahlung, zwei volle Zinsjahre: Heute können daraus 3.600 Euro Zinsen werden. Unter dem geplanten neuen Satz wären es 7.200 Euro. Die Bundesregierung will die Zinsen auf bestimmte Steuernachzahlungen ab 2027 verdoppeln. Besonders unangenehm kann das für Unternehmen werden, wenn sich eine Betriebsprüfung über Jahre zieht. Doch wer eine Nachzahlung kommen sieht, kann gegensteuern.