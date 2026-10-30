Politik

DWN-Podcast Folge 49: Die Woche im Rückblick – KW 44

Unser neuer Podcast ist da: Die ganze Woche in wenigen Minuten. Der DWN-Wochenrückblick bringt die Themen, die zählen – eingeordnet, nicht nur aufgezählt.
Autor
avtor
Julia Jurrmann
30.10.2026 14:04
Lesezeit: 6 min
DWN-Podcast Folge 49: Die Woche im Rückblick – KW 44
DWN-Wochenrückblick Podcast KW 44 Folge 49 2026. (Bild: DWN)

Über Jahrzehnte schien der Aufstieg Chinas unaufhaltsam und der Austausch von Wissen und Talenten mit dem Westen selbstverständlich. Doch während der wirtschaftliche Motor im Land ins Stocken gerät, zieht Peking die Zügel mit erschreckender Härte an. Was einst als Vergangenheit abgetan wurde, wird plötzlich wieder Realität: Vor unseren Augen senkt sich ein neuer Eiserner Vorhang um Chinas Grenzen.

Längst trifft es nicht mehr nur Regimekritiker – Behörden ziehen systematisch die Pässe von Ärzten, Lehrern und Spitzeningenieuren aus der Zukunftsbranche der Künstlichen Intelligenz ein. Für die globale Wirtschaft und deutsche Unternehmen droht damit ein drastischer Stopp des internationalen Technologietransfers. In dieser Folge erfahren Sie, wie Peking das Grundrecht auf Ausreise aushebelt und was diese neue Isolationswelle für uns bedeutet.

Die Themen im Überblick

1.Ein neuer Eiserner Vorhang

China macht seine Grenzen dicht: Peking entzieht Ärzten, KI-Spezialisten und Lehrkräften die Reisepässe, um die Ausreise ins Ausland drastisch einzuschränken. Für Sie als Investor oder Unternehmer droht mit diesem staatlichen Isolationskurs ein schmerzhafter Abriss des globalen Wissenstransfers und der Wirtschaftskooperationen mit Asien.

2. Die Steuerfalle 2026

Was von 50.000 Euro wirklich übrig bleibt: Ob Gehalt, Aktiengewinn oder Dividende: Das deutsche Abgabensystem greift je nach Einkommensart völlig unterschiedlich tief in Ihre Tasche. Wenn Sie verstehen wollen, warum der Staat bei Arbeitnehmern und Anlegern mit zweierlei Maß misst, schützt Sie dieses Wissen direkt vor teuren Fehlentscheidungen bei der eigenen Vermögensplanung.

3. Russlands dramatischer Goldausverkauf

Die größte Notverkäufe seit 1998: Wegen der isolierenden West-Sanktionen stößt die russische Zentralbank ununterbrochen hunderte Tonnen physischen Goldes über inländische und inoffizielle Schattenkanäle ab. Dieser historische Aderlass zeigt Ihnen eindringlich, wie brüchig Moskaus Finanzfestung hinter den Kulissen tatsächlich ist.

4. Seltene Erden

Europas wackliger Befreiungsschlag von Moskau: Um die Abhängigkeit bei kritischen Hightech-Metallen zu beenden, baut das estnische Silmet-Werk seine Kapazitäten massiv aus, doch der Umstieg stockt mangels betriebsbereiter Alternativen. Für Ihre Geldanlagen im Industrie- und Automobilsektor bedeutet das spürbare Lieferrisiken, bevor die neue Versorgung überhaupt steht.

5. Trumps Verrat wird weitergehen

Geopolitischer Machtwechsel: Während Washington unter Trump überraschende Zugeständnisse an Moskau signalisiert, greift Russland zivile Frachter in NATO-Gewässern an und testet die Entschlossenheit des Westens. Die daraus resultierende politische Handlungsunfähigkeit Europas sollte Sie beunruhigen, da sie den Wirtschaftsstandort massiv zu schwächen droht.

6. Geheimdeal in Alaska

Russlands verdeckter Coup am US-Gaszahlungsverkehr: Ein Whistleblower deckt auf, dass der sanktionierte russische Konzern Novatek ein 25-Milliarden-Dollar-Gasprojekt in den USA heimlich gesteuert und finanziert haben soll. Dieses schockierende Versteckspiel führt Ihnen vor Augen, wie durchlässig Sanktionen sein können und wie unberechenbar politische Risiken an den Energiemärkten bleiben.

7. Die Schuldenbombe unter der KI

Stehen wir vor dem nächsten Crash? Die Giganten der Tech-Branche bündeln hunderte Milliarden Dollar an Schulden in undurchsichtigen Sondergesellschaften für Rechenzentren und Hochleistungschips. Sollten die erhofften KI-Erträge ausbleiben, droht dieser Schuldenberg weit über die Tech-Branche hinaus Schockwellen durch Ihr gesamtes Portfolio zu senden.

Warum diese Woche so entscheidend war

Das eigentliche Risiko dieser neuen Isolationswelle liegt in der Lieferkette unseres eigenen Know-hows. Wenn Peking Ingenieuren und KI-Spezialisten die Ausreise verwehrt, stoppt das laufende Gemeinschaftsprojekte deutscher Firmen von heute auf morgen. Im Podcast analysieren wir die genauen Mechanismen dieser Sperre und zeigen Ihnen, welche Branchen im Mittelstand und am Aktienmarkt jetzt besonders verwundbar sind – damit Sie gezielt prüfen können, wo auch in Ihrem Portfolio versteckte China-Risiken stecken.

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Julia Jurrmann
Als Head of Operations verantwortet Julia Jurrmann die zentralen Abläufe hinter den Kulissen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Ihre Tätigkeit hat sie bereits 2012 in der Redaktion von BF Blogform Social Media begonnen, wechselte 2019 aber zum Abonnenten-Management. Mittlerweile koordiniert sie redaktionelle, technische und organisatorische Prozesse im eigenen Haus sowie in anderen Unternehmen der Bonnier Verlagsgruppe. Ihr Master-Studium der Latinistik absolvierte sie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
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