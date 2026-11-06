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DWN-Podcast Folge 50: Die Woche im Rückblick – KW 45

Unser neuer Podcast ist da: Die ganze Woche in wenigen Minuten. Der DWN-Wochenrückblick bringt die Themen, die zählen – eingeordnet, nicht nur aufgezählt.
Autor
avtor
Nicole Oppelt
06.11.2026 14:04
Lesezeit: 6 min
DWN-Podcast Folge 50: Die Woche im Rückblick – KW 45
DWN-Wochenrückblick Podcast KW 45 Folge 50 2026. (Bild: DWN)

Ein Auto, das nicht nur fährt, sondern möglicherweise auch sensible Informationen sammelt. Was nach einem Spionagethriller klingt, beschäftigt längst Sicherheitsexperten und Regierungen. Moderne Fahrzeuge sind zu rollenden Computern geworden, die ihre Umgebung erfassen, Daten übertragen und damit neue Sicherheitsfragen aufwerfen. Besonders brisant wird das, wenn ausländische Hersteller Zugang zu sensiblen Informationen erhalten könnten.

Doch wie groß ist die Gefahr tatsächlich? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Autofahrer, Unternehmen und die nationale Sicherheit? Unser aktueller Podcast-Wochenrückblick zeigt, warum die Digitalisierung des Autos längst mehr als eine Frage des Komforts ist.

Die Themen im Überblick

1. Der Dacia Duster im Test

Der Dacia Duster Hybrid 4x4 kombiniert Hybridtechnik, Autogas und Allradantrieb für unter 30.000 Euro und erzielt damit eine beachtliche Gesamtreichweite von bis zu 1.410 Kilometern. Trotz einfacher Kunststoffmaterialien im Innenraum überzeugt das Fahrzeug durch hohe Praxistauglichkeit und günstige Unterhaltskosten.

2. Volvo ebenso verdächtig wie BYD

Das polnische Militär hat an Allerheiligen die Zufahrt zu einem Friedhofsparkplatz in Breslau für Fahrzeuge chinesischer Herkunft sowie ab 2010 gebaute Volvo-Modelle gesperrt. Grund dafür sind strenge Sicherheitsvorschriften wegen eingebauter Kameras und Sensoren, die ein Spionagerisiko für nahegelegene Militäranlagen darstellen.

3. Robert Habeck warnt vor Putins nächster Falle

Der ehemalige Wirtschaftsminister Robert Habeck warnt vor einer unterschätzten russischen Bedrohung in der Arktis und fordert ein geschlossenes europäisches Handeln zur Sicherung kritischer Rohstoffe und Seewege. Zudem blickt er auf dramatische Entscheidungen während der Energiekrise 2022 zurück und betont die Notwendigkeit geopolitischer Weitsicht.

4. Ein Konto in Zürich

Ab Januar 2027 greifen im EU-Binnenmarkt die verschärften Regeln der EU-Bankenrichtlinie CRD VI für Finanzinstitute aus Drittstaaten wie der Schweiz, Großbritannien und den USA. Bei Vertragsverlängerungen oder Kreditaufstockungen droht EU-Kunden der Verlust des Bestandsschutzes, was eine frühzeitige Überprüfung bestehender Auslandsverbindungen erforderlich macht.

5. Trumps jüngster Schachzug gegen die Windenergiebranche ließ einen Analysten vom Stuhl rutschen

Ein neues Dekret von US-Präsident Donald Trump verzögert Entscheidungen über Zölle auf importierte Windkraftkomponenten wegen angeblicher Sicherheitsrisiken und schürt weitere Unsicherheit im Sektor. Trotz der politischen Widerstände sehen Analysten führende Hersteller wie Vestas dank hoher Stromnachfrage und lokaler US-Kapazitäten langfristig gut gerüstet.

6. Schweden bestätigt Erhalt von Taurus-Marschflugkörpern

Schweden hat erstmals den Erhalt von Taurus-Marschflugkörpern aus deutschen Beständen für seine Gripen-Kampfflugzeuge bestätigt und bereitet eine Beteiligung am Nachfolgesystem Taurus Neo vor. Mit einer Reichweite von über 500 Kilometern stärken diese Präzisionswaffen die schwedische Fähigkeit, im Konfliktfall stark geschützte Ziele tief im gegnerischen Gebiet zu treffen.

7. Ein russischer Spion

Ein neues Buch erhebt schwere, von Jared Kushner vehement bestrittene Vorwürfe, wonach Trumps Schwiegersohn während seiner Regierungszeit geheime Milliardenzahlungen aus Saudi-Arabien und den VAE erhalten haben soll. Ein geworbener GRU-Spion soll dem niederländischen Geheimdienst Zugriff auf Kushners gehacktes Telefon ermöglicht haben, woraufhin verdächtige Transaktionen über Aserbaidschan beobachtet wurden.

Warum diese Woche so entscheidend war

Die Themen dieser Woche waren entscheidend, da sie drängende geopolitische Wendepunkte und neue Regulierungshürden von schwelenden Arktis-Spannungen bis hin zu verschärften EU-Bankenregeln offenbarten. Besonders hervorzuheben ist Schwedens vorzeitige Bestätigung, erstmals Taurus-Marschflugkörper aus deutschen Bundeswehrbeständen für seine Gripen-Kampfflugzeuge erhalten zu haben. Diese bunkerbrechenden Präzisionswaffen verdoppeln die schwedische Reichweite auf über 500 Kilometer und ermöglichen es der Luftwaffe erstmals, strategische Ziele tief im gegnerischen Hinterland wirksam zu bedrohen.

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Nicole Oppelt
Nicole Oppelt ist seit dem 1. April 2007 im Unternehmen. Zunächst als Lektorin und Journalistin im Haus tätig, wechselte sie im Frühjahr 2017 auf die Position der Leitung des Leserservices. In dieser Funktion kümmert sie sich seither um alle Belange rund um die DWN – vom Abo-Management bis hin zu inhaltlichen Fragen der Leser. Sie ist außerdem weiterhin als Journalistin tätig. Ihr Fokus liegt seit mehr als 20 Jahren auf dem Resort Kultur. Seit mehr als zehn Jahren widmet sie sich außerdem dem Schwerpunkt Medizinjournalismus. Nicole Oppelt hat Germanistik und BWL studiert und besitzt einen Magisterabschluss.
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