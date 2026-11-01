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Quantum-Systems-Chef in Litauen: Drohnen kann man nicht im Lager anhäufen, Bedrohungen verändern sich

Quantum Systems baut seine Präsenz in Litauen aus und wird dort die Bundeswehr-Brigade unterstützen. Produktionspläne hängen jedoch von konkreten Aufträgen ab. Im Interview erklärt Litauen-Chef Donatas Sirgedas, warum Drohnen kaum auf Vorrat produziert werden können.
Autor
avtor
Gytis Kapsevičius
01.11.2026 11:00
Lesezeit: 13 min
Quantum-Systems-Chef in Litauen: Drohnen kann man nicht im Lager anhäufen, Bedrohungen verändern sich
Drohnenkrieg im Wandel: Quantum Systems passt Systeme im Sechs-Wochen-Takt an. (Bild: dpa) Foto: Peter Kneffel

Im Folgenden:

  • Warum der Drohnenhersteller Quantum Systems seine Systeme nicht auf Vorrat produziert.
  • Wie Quantum Systems seine Expansion in Litauen von konkreten Aufträgen abhängig macht.
  • Welche Rolle künstliche Intelligenz bei der Steuerung moderner Drohnensysteme bereits übernimmt.

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Gytis Kapsevičius

***

Gytis Kapsevičius ist Korrespondent für Industrie und Energie bei Verslo žinios, dem litauischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Für die DWN schreibt er gelegentlich über Energiewirtschaft, Industrieunternehmen und die wirtschaftlichen Folgen neuer Investitionen und Technologien.

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