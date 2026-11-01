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Quantum-Systems-Chef in Litauen: Drohnen kann man nicht im Lager anhäufen, Bedrohungen verändern sich

Quantum Systems baut seine Präsenz in Litauen aus und wird dort die Bundeswehr-Brigade unterstützen. Produktionspläne hängen jedoch von konkreten Aufträgen ab. Im Interview erklärt Litauen-Chef Donatas Sirgedas, warum Drohnen kaum auf Vorrat produziert werden können.