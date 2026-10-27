Finanzen

Anthropic-IPO: Claude-Entwickler lockt mit Wachstum und warnt zugleich vor enormen Kosten

Das Anthropic-IPO könnte zu einem der wichtigsten Börsengänge des Jahres werden. Der Claude-Entwickler meldet explosives Umsatzwachstum, Tausende Großkunden und hohe Produktivität pro Mitarbeiter. Gleichzeitig stehen enorme Verluste, gewaltige Infrastrukturkosten und eine ungewöhnliche Machtverteilung zwischen Gründern und neuen Aktionären im Raum.
Autor
avtor
Petra Sovdat
27.10.2026 18:41
Aktualisiert: 28.10.2026 06:04
Lesezeit: 10 min
Anthropic-IPO: Claude-Entwickler lockt mit Wachstum und warnt zugleich vor enormen Kosten
Anthropic-IPO: Claude-Entwickler lockt mit Wachstum und warnt zugleich vor enormen Kosten. (Bild: ChatGPT) Foto: Andrej Sokolow

Im Folgenden:

  • Wie Anthropic trotz eines Milliardenverlusts seinen Umsatz im zweiten Quartal um 1.368 Prozent steigerte.
  • Warum neue Anleger beim geplanten Börsengang von Anthropic kaum Einfluss auf das Management erhalten.
  • Welche Strategie der KI-Entwickler verfolgt, um mit virtuellen Mitarbeitern neue Märkte zu erschließen.

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Petra Sovdat

Zum Autor:

Petra Sovdat ist erfahrene Journalistin und Kommentatorin bei Finance.si, einem slowenischen Wirtschaftsmedium.

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