Finanzen

Drei Dinge, die mir bei Teslas aktuellem Quartalsbericht aufgefallen sind

Beim Lesen von Teslas aktuellem Quartalsbericht entstand bei mir der Eindruck, es mit zwei getrennten Unternehmen zu tun zu haben. Das eine verkauft Autos, Batterien und Software und muss damit Gewinne erwirtschaften. Das andere entwickelt Roboter, Robotaxis und neue Chips, aus denen in Zukunft ein großes Geschäft entstehen soll.
Autor
avtor
Investor Felix
28.10.2026 13:16
Lesezeit: 8 min
Drei Dinge, die mir bei Teslas aktuellem Quartalsbericht aufgefallen sind
Bild: Tesla. Bearbeitung: DWN

Im Folgenden:

  • Warum Teslas Gewinn um 43 Prozent einbricht, während die lukrativen Softwareerlöse kräftig steigen.
  • Wie Tesla trotz gesenkter Investitionen überraschend einen positiven Cashflow von 1,5 Milliarden Dollar erzielte.
  • Welche Sondereffekte die Profitabilität von Teslas Energiesparte im vergangenen Quartal stützten.

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