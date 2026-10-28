Finanzen

Drei Dinge, die mir bei Teslas aktuellem Quartalsbericht aufgefallen sind

Beim Lesen von Teslas aktuellem Quartalsbericht entstand bei mir der Eindruck, es mit zwei getrennten Unternehmen zu tun zu haben. Das eine verkauft Autos, Batterien und Software und muss damit Gewinne erwirtschaften. Das andere entwickelt Roboter, Robotaxis und neue Chips, aus denen in Zukunft ein großes Geschäft entstehen soll.