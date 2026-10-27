Offshore-Windparks drohen zu stocken: Reiche öffnet Tür für neue Flächenvergaben

Offshore-Windparks: Reiche will blockierte Windparkflächen wieder nutzbar machen

Deutschlands Ausbau der Windenergie auf See steht vor einem wirtschaftlichen Problem: Ein Zuschlag in einer Auktion garantiert noch nicht, dass ein Offshore-Windpark tatsächlich gebaut wird. Gestiegene Kosten, schwierige Finanzierung und Risiken rund um die Netzanbindung setzen manche Projekte unter Druck. Nun signalisiert Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, dass nicht mehr realisierbare Flächen geordnet zurückgegeben und neu vergeben werden könnten.

In einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur spricht sich Reiche dafür aus, die Lücke zwischen früheren Zuschlägen und tatsächlich gebauten Anlagen zu schließen. Unternehmen sollen dabei nicht pauschal aus ihren finanziellen Verpflichtungen entlassen werden. Das ist zunächst eine politische Position im laufenden Reformprozess und keine bereits beschlossene allgemeine Rückgaberegel. Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, spricht bei einer Pressekonferenz. (Bild: dpa)

Bis zu 16 Gigawatt könnten betroffen sein

Die Größenordnung erklärt die Nervosität der Branche. Der Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) beziffert die Kapazität potenziell betroffener Projekte auf rund 16 Gigawatt. Nach seiner Berechnung wurden zwischen 2023 und 2025 insgesamt 14 Flächen mit zusammen 17,8 Gigawatt vergeben. Nicht jede davon ist automatisch gescheitert; im Mittelpunkt stehen Vorhaben ohne endgültige Investitionsentscheidung.

Aus etwa drei Milliarden Euro veranschlagten Investitionen pro Gigawatt leitet der Verband für die möglicherweise betroffenen Projekte ein Volumen von rund 50 Milliarden Euro auf der Windparkseite ab. Das ist eine Größenordnung für gefährdete Investitionen und Beschaffungen, kein bereits eingetretener Schaden. Weitere Belastungen könnten durch geplante Netzanschlüsse und verzögerte Lieferketten entstehen.

Offshore-Windparks: Reform soll aus riskanten Auktionen wieder baubare Projekte machen

Die Bundesregierung hatte bereits am 2. September einen Gesetzentwurf zur Reform des Windenergie-auf-See-Gesetzes beschlossen. Er setzt auf realistischere Ausschreibungen und mehr Planungssicherheit. Vorgesehen ist unter anderem ein zweistufiges Modell, das gegebenenfalls Differenzverträge zur Begrenzung von Erlösrisiken ermöglicht. Zudem sollen Netzanschlüsse um bis zu 20 Prozent überbaut werden können; die reguläre Laufzeit von Projekten soll von 25 auf 35 Jahre steigen.

Das Ministerium strebt einen verstetigten Offshore-Zubau von durchschnittlich drei Gigawatt pro Jahr an. Die Regeln zielen darauf, Windparks und Stromleitungen besser aufeinander abzustimmen. Ob dies auch bereits vergebene, wirtschaftlich schwierige Projekte rettet, hängt von einer konkreten Übergangslösung ab. X DWN Telegramm Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik. E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden. Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Streit um Rückgabe, Sicherheiten und Verantwortung

Der Branchenverband schlägt vor, betroffenen Unternehmen nach Inkrafttreten einer Regelung ein kurzes Zeitfenster für die freiwillige Rückgabe zu eröffnen. Anschließend könnten die Flächen unter neuen Bedingungen rasch erneut ausgeschrieben werden. Eine erneute Bewerbung auf dieselbe zurückgegebene Fläche soll nach dem BWO-Modell ausgeschlossen sein.

Umstritten ist die finanzielle Behandlung: Der Verband will bereits gezahlte Umwelt- und Fischereibeiträge nicht erstatten, hinterlegte Sicherheitsleistungen bei frühzeitiger Rückgabe aber zurückzahlen lassen. Reiches aktuelle Aussage, finanzielle Verpflichtungen dürften nicht einfach entfallen, lässt die endgültige Ausgestaltung offen. Für Investoren geht es damit auch um die Frage, welche Kosten aus früheren Geboten weiter gelten.

Industrie braucht Aufträge für Offshore-Windparks statt nur Ausbauziele

Die Folgen reichen weit über die Stromerzeugung hinaus. Offshore-Windparks schaffen Nachfrage nach Turbinen, Fundamenten, Spezialschiffen, Kabeln, Hafenlogistik und Wartungsleistungen. Werden Flächen jahrelang blockiert, können Lieferanten Kapazitäten nicht verlässlich planen. Eine schnelle Neuvergabe wäre allerdings nur dann hilfreich, wenn neue Bieter die Finanzierung tatsächlich sichern und passende Netzanschlussfristen erhalten.

Der nächste Prüfstein ist das Gesetzgebungsverfahren. Entscheidend wird, ob die Politik klare Haftungs- und Rückgaberegeln festlegt und gleichzeitig neue Auktionen so gestaltet, dass Zuschläge auch zu gebauten Windparks führen. Bis dahin bleibt die konkrete Zahl verzögerter Projekte ungewiss. Weiterlesen Batteriespeicher boomen: Deutschland baut Kapazität massiv aus

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Deutschlands Offshore-Windkraft steht nicht allein vor einem technischen, sondern vor einem wirtschaftlichen Stresstest. Vergebene Flächen schaffen noch keinen Strom, solange Finanzierung, Lieferketten und Netzanschluss nicht zusammenpassen. Reiches Vorstoß zur Rückgabe und Neuvergabe kann festgefahrene Projekte lösen, birgt aber neue Fragen nach Haftung, Wettbewerb und Planungssicherheit. Der Branchenverband verlangt klare Fristen und Regeln für bereits geleistete Zahlungen. Für Unternehmen ist entscheidend, ob die Politik schnell ein belastbares Auktionsmodell schafft, statt nur alte Zuschläge umzuschichten. Besonders Häfen, Turbinenhersteller und Kabelanbieter benötigen hierfür verlässliche Perspektiven. Bis eine gesetzliche Lösung feststeht, bleiben die betroffenen Milliardeninvestitionen ein Risiko, nicht aber automatisch ein bereits eingetretener Verlust.