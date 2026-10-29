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Bestattungshandwerk: Warum das Geschäft mit dem Tod wächst

Rund eine Million Menschen starben 2024 in Deutschland – neun Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Davon profitiert das Bestattungshandwerk und auch der Nachwuchs wächst: Seit 2015 hat sich die Zahl der Auszubildenden mehr als verdoppelt. Die Nachfrage legt zu - und für Angehörige auch die Preise.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
29.10.2026 07:18
Lesezeit: 1 min
Bestattungshandwerk: Warum das Geschäft mit dem Tod wächst
Wachstumsmarkt Bestattung: 2024 erwirtschafteten 4.200 Betriebe 2,37 Milliarden Euro Umsatz. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum die Preise für Bestattungen derzeit schneller steigen als die allgemeine Inflation.
  • Weshalb der Beruf der Bestattungsfachkraft zunehmend weiblich wird und Rekordzahlen verzeichnet.
  • Wie Städte und Gemeinden ihre Einnahmen aus Friedhofsgebühren deutlich ausweiteten.

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