Unternehmen

Bestattungshandwerk: Warum das Geschäft mit dem Tod wächst

Rund eine Million Menschen starben 2024 in Deutschland – neun Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Davon profitiert das Bestattungshandwerk und auch der Nachwuchs wächst: Seit 2015 hat sich die Zahl der Auszubildenden mehr als verdoppelt. Die Nachfrage legt zu - und für Angehörige auch die Preise.