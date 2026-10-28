Finanzen

Silber stürzt ab: Schmerzhafte Lektion oder erwartete Chance an einer runden Marke?

Der Silberpreis ist auf den niedrigsten Stand seit elf Monaten gefallen und liegt inzwischen mehr als 50 Prozent unter seinem Rekordhoch vom Januar. Kurzfristig dominiert am Markt tiefer Pessimismus. Langfristig könnte sich jedoch ausgerechnet an der psychologisch wichtigen Marke von 50 Dollar je Unze entscheiden, ob die strukturelle Silber-Hausse noch intakt ist.