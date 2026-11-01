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Server statt Spielzeug: Playmobil-Werk wird Rechenzentrum

Die Mutter der bekannten Spielwarenmarke hat die Produktion ins Ausland verlagert. 350 Mitarbeitende verloren dabei ihren Arbeitsplatz. Jetzt soll im deutschen Stammwerk künftig Rechenleistung angeboten werden, die wichtig für künstliche Intelligenz ist.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
01.11.2026 07:33
Lesezeit: 1 min
Server statt Spielzeug: Playmobil-Werk wird Rechenzentrum
Das Playmobil-Werk in Dietenhofen wurde Ende Juni geschlossen nachdem die Produktion ins Ausland verlagert wurde. (Foto: dpa) Foto: Alexander R?sche

Im Folgenden:

  • Warum Playmobil ihr Stammwerk in ein KI-Rechenzentrum umwandelt.
  • Wie das Unternehmen mit der neuen Sparte künftig Rechenleistung anbietet.
  • Welche Standortfaktoren das Areal für die IT-Infrastruktur attraktiv machen.

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