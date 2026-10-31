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70 Jahre Fernsehwerbung: Das beste Marketing, das Deutschland nie vergessen hat

Ein Fleck auf der Tischdecke, ein Waschmittel und ein Satz, der hängen blieb: 1956 begann die Fernsehwerbung in Deutschland. Seitdem haben unzählige Spots Marken bekannt gemacht, Slogans geprägt und sich teilweise tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Ein Rückblick auf Werbeideen, die über Jahrzehnte funktioniert haben – und die man sich bis heute ansehen kann.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
31.10.2026 13:40
Lesezeit: 3 min
70 Jahre Fernsehwerbung: Das beste Marketing, das Deutschland nie vergessen hat
Seit 1956 prägt Fernsehwerbung Deutschland: Von Persil und Saturn bis Haribo. Entdecken Sie Slogans, die Geschichte schrieben und im Gedächtnis blieben (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Wie der erste deutsche Fernsehwerbespot im Jahr 1956 eine neue Marketingära einläutete.
  • Warum Slogans wie „Geiz ist geil“ weit über reine Markenwerbung hinaus zu Gesellschaftsthemen wurden.
  • Weshalb Werbekampagnen von Ritter Sport bis Haribo über Jahrzehnte ihren wirtschaftlichen Wert behalten.

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