Unternehmen

70 Jahre Fernsehwerbung: Das beste Marketing, das Deutschland nie vergessen hat

Ein Fleck auf der Tischdecke, ein Waschmittel und ein Satz, der hängen blieb: 1956 begann die Fernsehwerbung in Deutschland. Seitdem haben unzählige Spots Marken bekannt gemacht, Slogans geprägt und sich teilweise tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Ein Rückblick auf Werbeideen, die über Jahrzehnte funktioniert haben – und die man sich bis heute ansehen kann.